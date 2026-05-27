Tối nay, 27-5, miền Bắc có thể lập kỷ lục tiêu thụ điện

Cơ quan điều độ điện lực ứng trực từng giờ từng phút để điều độ hệ thống điện lưới quốc gia trong cao điểm nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ. Ảnh: EVN

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO - thuộc Bộ Công thương), từ ngày 25 đến 26-5, nắng nóng đặc biệt gay gắt bao phủ diện rộng với nền nhiệt cao khiến hệ thống điện chịu áp lực lớn về vận hành.

Cụ thể, ngày 25-5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt 57.120MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,171 tỷ kWh. Riêng miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.667MW, tăng hơn 1.700MW chỉ sau một ngày.

Đến trưa 26-5, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng. Công suất toàn quốc đạt 57.590MW. Riêng miền Bắc tăng xấp xỉ 900MW so với cùng thời điểm ngày trước đó.

để bảo đảm cung ứng điện, các nguồn điện chạy khí LNG và dầu FO đang được huy động tối đa. Các tổ máy Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Phú Mỹ vận hành bằng LNG với tổng công suất hơn 3.000MW. Đồng thời, các tổ máy chạy dầu tại TPHCM và Cần Thơ cũng đã sẵn sàng hoặc đang phát điện trong các giờ cao điểm.

Theo NSMO, các nguồn nhiên liệu giá cao được huy động nhằm bảo đảm đủ công suất cho hệ thống và tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện, nhất là khu vực miền Trung, để dự phòng cho mùa khô.

Theo dự báo, hôm nay, 27-5, nắng nóng gay gắt 38-40 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C tiếp diễn tại đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. NSMO dự tính công suất lớn nhất của miền Bắc vào cao điểm tối nay có thể lên tới 31.000-31.500MW, cao hơn khoảng 7.000MW so với thời điểm trước nắng nóng. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc dự báo chạm mốc 1,221 tỷ kWh.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, cơ quan vận hành hệ thống điện đề nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện, nhất là trong các khung giờ cao điểm, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia.

