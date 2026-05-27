Hải Phòng: Cứu vớt thành công 9 trong số 11 người trên tàu cá nghi bị sóng đánh chìm

Trên địa bàn TP Hải Phòng vừa xảy ra vụ tàu cá HP 90666 TS chở 11 người từ cảng cá Mắt Rồng đi Bạch Long Vĩ nghi bị sóng đánh chìm. Tới chiều 27-5, cơ quan chức năng đã cứu được 9 người, còn 2 người đang mất tích. 

Trước đó, tàu cá HP 90666 TS chở 11 người, do ông Lê Ngọc Năm (sinh năm 1984, ở xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, xuất phát từ cảng cá Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi đặc khu Bạch Long Vĩ lúc 11 giờ 30 phút, ngày 26-5. Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, tàu mất kết nối tại khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có gió Nam cấp 4-5, tàu nghi bị sóng đánh chìm.

Nhận được thông tin, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo họp khẩn, triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp khẩn cấp với các bộ, ngành Trung ương triển khai gấp công tác tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu; Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động 7 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 tàu tham gia tìm kiếm. Các tàu cá đang hoạt động gần khu vực cũng được huy động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Đến hơn 14 giờ ngày 27-5, lực lượng chức năng đã cứu vớt thành công 9 trong số 11 người gặp nạn. Còn 2 người mất tích đang được lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

ĐỖ TRUNG

