Hành động quyết liệt để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 27-5, tại Quảng Ninh, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề: "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: SINH NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao chủ đề của tháng hành động năm nay và cho rằng việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Theo Phó Chủ tịch nước, bên cạnh việc tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận công nghệ, cần chú trọng trang bị cho các em kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ trước các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, nội dung độc hại hay xâm hại qua mạng.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, gia đình, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục hành động quyết liệt, thiết thực hơn nữa để mọi trẻ em đều được sống an toàn, hạnh phúc và phát triển toàn diện trong kỷ nguyên số.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Về phía Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nêu rõ, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 không chỉ hướng tới chăm sóc sức khỏe mà còn tập trung xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, giúp các em có đủ kiến thức, kỹ năng số, tư duy phản biện, ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: SINH NGUYỄN

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Theo UNICEF, hiện có gần 90% trẻ em Việt Nam từ 12 tuổi đến 17 tuổi sử dụng internet, mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: bắt nạt trực tuyến, lạm dụng dữ liệu cá nhân hay xâm hại trên không gian mạng.

Do đó, UNICEF nhấn mạnh các vấn đề ưu tiên: đặt trẻ em vào trung tâm của các giải pháp; thúc đẩy sự phối hợp của toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng môi trường số an toàn để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được phát triển toàn diện.

MINH KHANG - SINH NGUYỄN