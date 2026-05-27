Đông đảo tín đồ Hồi giáo dự Đại lễ Raya Idil Adha tại TPHCM

Sáng 27-5, tại thánh đường Hồi giáo Jamia Al-Musulman, số 66 Đông Du, phường Sài Gòn, TPHCM, đông đảo tín đồ Hồi giáo tham dự Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1447 - Dương lịch 2026, một trong những lễ lớn, quan trọng trong năm của cộng đồng Hồi giáo.

Từ sáng sớm, các tín đồ trong trang phục truyền thống đã tập trung về thánh đường để dự lễ. Ngoài cộng đồng Hồi giáo tại TPHCM, đại lễ còn có sự tham dự của nhiều tín đồ đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia và một số nước châu Âu đang sinh sống, làm việc, học tập, lưu trú tại thành phố.

Rất đông các tín đồ Hồi giáo có mặt tại thánh đường Jamia Al-Musulman

Trước giờ hành lễ, các tín đồ xếp hàng trật tự, nam và nữ được bố trí theo khu vực riêng để chuẩn bị cho nghi thức cầu nguyện. Sau đó, lễ cầu nguyện được cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Nghi thức tẩy rửa trước khi bước vào lễ cầu nguyện

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Thánh đường Hồi giáo Jamia Al-Musulman

Chia sẻ về ý nghĩa của Đại lễ Raya Idil Adha, ông Machdares Samael, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM, cho biết đây là một trong những ngày lễ lớn nhất của người Hồi giáo, được xem như dịp Tết của cộng đồng Muslim trên toàn thế giới. Đây là thời điểm thiêng liêng, mang ý nghĩa đoàn tụ, sẻ chia và cầu mong bình an cho cộng đồng Hồi giáo.

Sau lễ cầu nguyện, các tín đồ cùng trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm, hỏi thăm nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương và gắn bó của cộng đồng Hồi giáo tại TPHCM.

Có mặt tại thánh đường từ sớm, chị Ka Ma Ri Giah, quê tỉnh An Giang, cùng những người bạn đồng hương đến dự lễ. Chị cho biết, trong dịp này, phụ nữ thường dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quần áo mới, làm đồ ăn để đón khách đến thăm.

“Sau lễ, chúng tôi sẽ đi thăm họ hàng hoặc mời khách đến nhà để trò chuyện, uống trà. Những gia đình Muslim có điều kiện cũng mua bò để làm thịt và chia sẻ cho những người đồng đạo nghèo, khó khăn”, chị Ka Ma Ri Giah cho biết.

Các tín đồ quyên góp tự nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

Theo ông Lê Minh Đạo, Thư ký Ban Quản trị Thánh đường Jamia Al-Musulman, Đại lễ Raya Idil Adha năm nay thu hút hơn 1.000 tín đồ Hồi giáo tham dự tại thánh đường. Ban Quản trị trao 300 phần hỗ trợ cho các tín đồ khó khăn, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng.

Thánh đường cũng chia sẻ thực phẩm đến các khu vực cộng đồng Hồi giáo trên địa bàn TPHCM nhân dịp đại lễ. Theo đó, thịt bò được phân bổ đến 14 khu vực; trong đó, các khu vực có đông tín đồ được hỗ trợ khoảng 150kg, các khu vực nhỏ nhận khoảng 50kg.

Ông Lê Minh Đạo cho biết thêm, trong tháng chay Ramadhan, Ban Quản trị Thánh đường Jamia Al-Musulman duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Mỗi khu vực Hồi giáo tại TPHCM được hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng, cùng 50-100kg gạo và 10-40kg quả chà là để phục vụ sinh hoạt, thực hành nghi lễ trong tháng chay.

Không chỉ tại TPHCM, các hoạt động hỗ trợ của cộng đồng Hồi giáo còn được mở rộng đến một số địa phương khó khăn lân cận, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Tại TPHCM, cộng đồng Hồi giáo có khoảng 9.400 tín đồ, sinh hoạt tôn giáo tại 11 thánh đường, 5 tiểu thánh đường và 7 điểm sinh hoạt tập trung.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI