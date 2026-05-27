Đợt nắng nóng đỉnh điểm sắp kết thúc ở Bắc bộ

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, khu vực miền Bắc sẽ giảm nhiệt từ ngày 29-5, do tác động của không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc.

Công nhân điện lực làm việc trong tiết trời nắng nóng gay gắt để phòng ngừa sự cố điện. Ảnh: EVN

Trưa 27-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 29-5, đợt nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc bộ và bắt đầu dịu dần tại khu vực Trung bộ.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày mai 28-5, một khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc sẽ di chuyển xuống phía Nam. Khối khí mát này khiến vùng thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng ở miền Bắc thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt từ ngày 22-5 đến 27-5, nhiều địa phương đã có mức nhiệt phá vỡ kỷ lục lịch sử của tháng 5. Cụ thể, trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25-5 ghi nhận nhiệt độ 38 độ C, vượt nhiệt độ lịch sử xác lập tại trạm này vào năm 2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) đạt 39,7 độ C và trạm Bắc Giang đạt 39,4 độ C - đều vượt nhiệt độ lịch sử trước đó.

Riêng tại Hà Nội (trạm Hà Đông), nhiệt độ ngày 26-5 đạt 41,1 độ C, cao thứ hai trong chuỗi số liệu quan trắc tháng 5 tại trạm này (từ trước đến nay). Theo cơ quan khí tượng, mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5 tại trạm Hà Đông là 41,3 độ C vào năm 2019. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối (so sánh ở mọi thời điểm) từng quan trắc tại Hà Nội là 42,5 độ C vào ngày 4-6-2017.

Mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại trạm Hà Đông. Nguồn số liệu: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng nhận định, Hà Nội hiện đang là một trong những tâm điểm của đợt nắng nóng này. Nguyên nhân là do Hà Nội vừa chịu tác động của áp thấp nóng, gió phơn, vừa chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị với mật độ bê tông hóa cao. Mức nhiệt quan trắc thực tế tại Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận khoảng 1-2 độ C.

Chiều 27-5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ có nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Do nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Từ ngày 29-5, tình trạng này sẽ giảm.

PHÚC VĂN