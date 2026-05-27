Tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn trôi tại Đà Lạt

Chiều 27-5, ông Bùi Thế, Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn trôi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé P.T.N., 13 tuổi, tại hồ Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt, cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 3km.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé trên hồ Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 24-5, cháu bé bị nước suối dâng cao cuốn trôi tại tổ dân phố Bon Nơr B, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Ngay sau khi nhận tin báo, địa phương đã huy động hàng trăm lượt người tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, những ngày sau đó, trên địa bàn liên tục có mưa, địa hình phức tạp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Có thời điểm, lực lượng chức năng dùng máy bơm hút nước tại một số khu vực nghi cháu bé bị mắc kẹt.

Hàng trăm lượt người tham gia công tác tìm kiếm cháu bé trong 3 ngày qua

Hiện UBND phường Lang Biang - Đà Lạt đang làm thủ tục hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

ĐOÀN KIÊN