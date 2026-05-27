Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Thanh Hóa

Sáng 27-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống), tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi lễ rải hoa ở các phần mộ liệt sĩ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và đông đảo nhân dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng các đại biểu dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân thành kính dâng hoa, thắp hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng quân và dân nước bạn Lào chiến đấu anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc lập và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Nhiều người đã ngã xuống nơi đất bạn, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam và Cách mạng Lào; đồng thời tô thắm thêm mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng các anh hùng liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu khi vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được phần mộ, chưa xác định được danh tính. Với trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hủa Phăn cùng các lực lượng chức năng của hai nước kiên trì tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng vòng hoa tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ (trong Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm); gặp mặt, động viên và tặng quà Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

DƯƠNG QUANG - LÊ THẮNG