TPHCM dự kiến triển khai 68 dự án đầu tư công bảo vệ môi trường đến năm 2030

Đồng chí Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025; đồng thời đề xuất danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021-2025, TPHCM đã triển khai 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 308 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng khu chôn lấp chất thải an toàn tại Khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc; đầu tư Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường; mở rộng hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường phục vụ phát triển đô thị thông minh. Các dự án này sẽ chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM dự kiến triển khai 68 dự án đầu tư công lĩnh vực bảo vệ môi trường, tập trung vào các nhóm dự án trọng điểm về quan trắc môi trường, xử lý chất thải rắn, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu liên hợp xử lý chất thải và đầu tư trạm trung chuyển rác hiện đại. Trong đó, có 4 dự án cấp thiết cần ưu tiên triển khai ngay theo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất dự án đầu tư nâng cao năng lực quan trắc môi trường tại TPHCM, nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống quan trắc không khí, nước mặt, nước dưới đất và quan trắc lún mặt đất theo công nghệ tự động, liên tục 24/24 giờ; góp phần cảnh báo sớm ô nhiễm, nâng cao năng lực quản lý môi trường đô thị.

TPHCM cũng đề xuất triển khai dự án phủ đỉnh bãi chôn lấp số 1, 1A và 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, giảm phát tán mùi, nước rỉ rác và cải thiện cảnh quan khu vực.

Hai dự án quy mô lớn gồm đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước được xác định là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong xử lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và hướng đến mô hình đô thị xanh, bền vững.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ danh mục dự án, xác định rõ thứ tự ưu tiên; tập trung cho các công trình thật sự cấp bách, các dự án xử lý ô nhiễm kênh rạch, cải tạo môi trường nước, thu gom và xử lý nước thải.

Đồng chí Võ Văn Minh lưu ý cần lồng ghép xử lý ô nhiễm với chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả không gian ven sông, kênh, rạch; tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt công cộng và động lực phát triển đô thị bền vững.

Việc bố trí vốn phải có trọng tâm, trọng điểm; rà soát kỹ các nguồn lực từ ngân sách TPHCM, vốn ODA, phương thức PPP và các nguồn xã hội hóa. Trên cơ sở đó, xác định rõ dự án nào cần đầu tư công, dự án nào có thể huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

TPHCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 nâng tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ tái chế, đốt phát điện và công nghệ mới lên trên 90%, thay thế dần phương thức chôn lấp truyền thống. Thành phố cũng sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trạm trung chuyển và khu xử lý chất thải hiện đại, nhằm giảm áp lực môi trường đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ