Hàn Quốc: Làn sóng nhân viên văn phòng khởi nghiệp ngày càng tăng

Ông Oh I-taek, 53 tuổi là một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông đã thành lập công ty chuyên chẩn đoán bệnh cây trồng bằng công nghệ kỹ thuật số vào cuối năm ngoái.

Một hội thảo khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Ảnh: The Ministry of SMEs and Startup

Ông Oh đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin 28 năm, luân chuyển giữa 4 tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bước ngoặt đến với ông vào năm 40 tuổi, khi bộ phận của công ty logistics nơi ông giữ chức quản lý bị một tập đoàn đa quốc gia nước ngoài mua lại.

Ban đầu, ông Oh muốn mở một trung tâm chăm sóc cây xanh tại Seoul, vì ông là một chuyên gia về cây xanh. Sau đó, ông nảy ra ý tưởng áp dụng chuyên môn về công nghệ kỹ thuật số mà ông tích lũy được khi làm việc tại các tập đoàn lớn để tạo ra một nền tảng giúp đơn giản hóa quy trình chẩn đoán bệnh cho cây xanh, từ khâu kiểm tra đến đề xuất phương pháp điều trị.

Theo một khảo sát được Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc công bố năm ngoái, đất nước này có hơn 1 triệu doanh nghiệp mới được thành lập bởi các chuyên gia làm việc văn phòng. Con số này gấp 2,5 lần so với 5 năm trước đó. Đa số các doanh nghiệp này được thành lập bởi những lao động trung niên có kinh nghiệm, từ 40 đến 50 tuổi.

Động lực thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp này chính là nhờ môi trường kinh doanh tự do mà không cần phụ thuộc vào các tập đoàn lớn. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng các chương trình cho vay lãi suất thấp và trợ cấp để tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho việc tiếp cận nguồn vốn. Ngoài ra, các doanh nghiệp kỹ thuật số đang có xu hướng bổ sung nhiều nhân tài trẻ vào đội ngũ quản lý cấp cao để đẩy nhanh sự phát triển của công ty.

Thực tế, chính cơ cấu kinh tế của Hàn Quốc, đặc trưng bởi sự tập trung kinh doanh vào các “chaebol” - tập đoàn gia đình, là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng nhân viên bỏ việc để khởi nghiệp ngày càng tăng.

Tờ Nikkei Asia dẫn nguồn tin nội bộ tại SK - tập đoàn lớn thứ 2 của Hàn Quốc cho biết, các bộ phận không mang lại lợi nhuận cao nhất đang bị loại bỏ và số lượng vị trí quản lý cấp cao đang giảm dần. Trong quá trình tái cơ cấu nhân sự định kỳ tháng trước, Samsung Electronics, thuộc Tập đoàn Samsung lớn nhất Hàn Quốc, chỉ có 93 nhân viên được thăng chức lên vị trí điều hành lần đầu tiên. Con số này đánh dấu mức giảm 16% so với 5 năm trước đó.

Trong bối cảnh các “chaebol” có xu hướng ưu tiên thăng tiến cho những người ở độ tuổi cuối 30 đến đầu 40, Song Man-seok, 42 ​​tuổi, cư trú tại Seoul, đã thành lập công ty (tự động hóa quy trình xuất bản bằng AI) vào năm 2022, sau nhiều năm làm việc tại một nhà xuất bản. 4 năm sau khi thành lập, công ty không chỉ nhận được trợ cấp từ chính phủ, mà còn được một công ty đầu tư ở Thung lũng Silicon rót vốn lên đến hàng triệu USD nếu chuyển trụ sở chính về Mỹ.

Xu hướng này không chỉ phản ánh quy mô lớn của hệ sinh thái startup mà còn cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững trong bối cảnh biến động kinh tế chưa có điểm dừng. Tại đó, kinh nghiệm doanh nghiệp đang trở thành một lợi thế cạnh tranh khi bước vào hệ sinh thái khởi nghiệp.

HẠNH CHI