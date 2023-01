Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau hướng về phố biển Vũng Tàu

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, có khá đông phương tiện từ hướng Đồng Nai về Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng đường khá thông thoáng. Tại trạm T2, một điểm thường xảy ra ùn ứ, kẹt xe vào các dịp lễ, tết hàng năm nhưng do đã tạm dừng thu phí nên các xe lưu thông rất thuận lợi.

Trước đó, trong ngày 22-1, nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thông tin từ Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, trong ngày, các khu du lịch trên địa bàn đón và phục vụ khoảng 6.000 lượt khách, cao gấp 4 lần so với mùng 1 Tết Tân Sửu năm 2021 và cao gấp 5 lần so với mùng 1 Tết Nhâm Dần năm 2022.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, khu vực công viên Bãi Trước, nơi có công trình đường hoa xuân và đường sách là địa điểm tập trung đông đúc người dân, khách du lịch đến chụp hình, tham quan. Vào buổi chiều, có khá đông người dân cùng du khách từ các tỉnh thành lân cận như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương đến tắm biển.

Anh Trần Văn Lập (du khách đến từ Bình Phước) chia sẻ, do có nhà người quen ở Vũng Tàu nên anh đến đây ngay ngày mùng 1 tết, vừa để chúc tết và vừa để nghỉ dưỡng. Việc di chuyển sớm giúp anh tránh được kẹt xe và cùng với đó là được thưởng thức không khí trong lành từ gió biển.

Trong ngày, cũng có rất nhiều phương tiện mang biển kiểm soát của tỉnh Đồng Nai, TPHCM đến tham quan chụp hình tại các điểm du lịch như Ngọn Hải Đăng, khu vực đồi con Heo và khu vực biển Bãi Sau.

Theo dự báo, lượng khách du lịch đến Vũng Tàu tắm biển trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ đông hơn so với mọi năm. Do đó, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu bố trí lực lượng cứu hộ và cắm cờ hiệu, biển báo, giăng dây phao khoanh vùng để hướng dẫn du khách tắm biển an toàn. Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh du lịch, nghiêm cấm không cho buôn bán thức uống có cồn và tổ chức phục vụ cho việc ăn nhậu, xả rác để giữ sạch các bãi biển.