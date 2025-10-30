Hàng nghìn người trải nghiệm giải chạy VPIM - VPBank Solution Day 2025

Trong hai ngày 25 và 26-10-2025, tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông – Cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội) – khu vực về đích của giải chạy VPIM, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức thành công sự kiện VPBank Solution Day 2025, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham dự và trải nghiệm.

Ông Nguyễn Phước Toàn, Trưởng phòng Sản phẩm tài khoản và Thanh toán giới thiệu về các giải pháp thanh toán của VPBank tại sự kiện

Sự kiện là dịp để VPBank giới thiệu hệ sinh thái giải pháp thanh toán toàn diện, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện VPBank cho biết, với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo để mang đến những giải pháp tài chính toàn diện, thuận tiện và an toàn cho khách hàng.

“Solution Day 2025 là dịp để chúng tôi giới thiệu hệ sinh thái thanh toán hiện đại, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm thực tế các sản phẩm, dịch vụ số hóa của ngân hàng. Chúng tôi tin rằng, việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền kinh tế số phát triển bền vững”.

Nhiều vận động viên hào hứng trải nghiệm các hoạt động tại booth

Với thiết kế như một “lễ hội công nghệ”, VPBank Solution Day mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng tại 6 khu vực chủ đề: Hallo Pay, Hallo Glow, Hallo Solution, Hallo Win, Hallo Shop và Hallo Super Sinh Lời.

Tại mỗi khu vực trải nghiệm, khách hàng được trực tiếp tương tác với các giải pháp thanh toán hiện đại của VPBank như: Thanh toán qua mã QR, thanh toán Tap & Pay từ thẻ, thanh toán chạm từ Tài khoản (Pay by Account); thanh toán Tap to Phone – biến điện thoại thành máy POS cho hộ kinh doanh, tiểu thương…

Runner tham gia mini game tại booth Hallo-win

Ngoài ra, khu vực Hallo Solution còn mang đến trải nghiệm “Game Không Chạm” – nơi người chơi khám phá các giải pháp thanh toán trong thế giới ảo, tạo nên điểm nhấn công nghệ độc đáo. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được tư vấn về các giải pháp sinh lời linh hoạt như Super Sinh Lời Premier với lợi suất lên tới 4,5%/năm, có thể dễ dàng rút tiền, gửi tiền 24/7.

Khách hàng được nhân viên tư vấn về các giải pháp thanh toán của ngân hàng

Sau khi trải nghiệm các hoạt động tại từng khu vực, khách hàng sẽ được tham gia quay số may mắn và có cơ hội dành được nhiều phần quà hấp dẫn.

NGUYỄN VÂN