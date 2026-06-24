Xã hội

Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ven biển ở Quảng Trị

SGGPO

Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xuyên đêm phát đường băng cản lửa, dập tắt kịp thời các đám cháy rừng bùng phát trở lại.

>>> Video: Nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị

Sáng 24-6, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại hiện trường xử lý triệt để các điểm cháy âm ỉ, đồng thời thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo xã Triệu Cơ cho biết, đến 18 giờ ngày 23-6, đám cháy rừng ven biển tại xã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, thực bì dày và gió mạnh nên sau nhiều lần được khống chế, ngọn lửa vẫn bùng phát trở lại ở một số nơi.

Hàng trăm người phải thay phiên nhau ứng trực suốt đêm 23-6, phát đường băng cản lửa, dập các điểm cháy nhỏ và ngăn không cho lửa lan rộng.

Hiện đám cháy cơ bản được khoanh vùng, hạn chế nguy cơ bùng phát trở lại.

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Nỗ lực chữa cháy rừng ven biển tại Quảng Trị

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23-6, tại khu vực ven biển ở các xã Vĩnh Định, Triệu Cơ xuất hiện đám cháy. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng và người dân triển khai dập lửa. Tuy nhiên, gió phơn Tây Nam khá mạnh kèm khu vực rừng có lớp thực bì dày khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 23-6, đám cháy rừng tại xã Vĩnh Định được khống chế.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy rừng yêu cầu chính quyền địa phương phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các lực lượng tham gia chữa cháy. Đồng thời, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn cháy bùng phát trở lại.

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VĂN THẮNG - HÀ THƯƠNG

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