“Hành động nhanh, hành động gấp” phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 31-10, UBND TPHCM tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Các Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Cường, cùng chủ trì phiên họp.

Kinh tế TPHCM tiếp tục đà tăng trưởng

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, phiên họp tập trung thảo luận nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành một số vấn đề trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 7%-7,5%.

Đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị các đại biểu dành thời gian thảo luận để tìm giải pháp thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thi đua 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí đề nghị các sở ngành, quận huyện cần quyết liệt tập trung thực hiện phấn đấu hoàn thành giải ngân đầu tư công năm 2024. Đây là những vấn đề hết sức trọng tâm cần thảo luận để tìm giải pháp hoàn thành nhiệm vụ đề ra của Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại phiên họp

Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Phạm Trung Kiên cho biết, trong 10 tháng năm 2024 UBND TPHCM đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng và phát triển.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tiếp tục phục hồi và duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước tính IIP tháng 10 tăng 8,9% so với cùng kỳ và tính chung 10 tháng tăng 6,9%. Trong đó chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng 4,7% so với cùng kỳ.

TPHCM tiếp tục đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trên các kênh mua sắm, đồng thời triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 109.467 tỷ đồng tăng 9,3% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng ước đạt 979.052 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch tháng 10 ước đạt 16.251 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, ước đạt 156.649 tỷ đồng tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo Sở KH-ĐT TPHCM báo cáo tại phiên họp

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 4,304 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 38,55 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt 5,602 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước, cộng dồn 10 tháng ước đạt 49,56 tỷ USD, tăng 8,9%.

Môi trường kinh doanh trên địa bàn TPHCM chưa có chuyển biến tích cực khi số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2024 giảm 1,2% và vốn giảm 16,8% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tham gia vào thị trường tăng 2,4% nhưng số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, một tín hiệu đáng mừng là doanh nghiệp đã có đơn hàng ổn định đến đầu năm 2025. Tuy nhiên, tình hình sản xuất lại gặp nhiều rào cản như bị ép giá, hàng hóa muốn xuất khẩu phải đạt “tiêu chí về xanh” và “tiêu chí số”.

Ông Hòa đánh giá đây là áp lực lớn với cộng đồng doanh nghiệp TPHCM chủ yếu nhỏ và vừa, còn nhiều lúng túng trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đơn hàng tăng trở lại nhưng doanh nghiệp đang rất khó khăn trong tuyển dụng lao động ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa thảo luận tại phiên họp

Tập trung thực hiện cao điểm thi đua 60 ngày đêm

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung rà soát, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đến ngày 31-10, TPHCM mới giải ngân vốn đầu tư công được khoảng 22,2%, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phải rà soát, đánh giá rõ các chủ đầu tư, rõ nguyên nhân một số dự án giải ngân chưa đạt kế hoạch như cam kết.

Vừa qua, UBND TPHCM đã phân công các đồng chí Thường trực UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị Văn phòng UBND TPHCM rà soát, thống kê các dự án đã được tháo gỡ khó khăn, giao thêm ngân sách để đẩy nhanh tiến độ. Dẫn chứng một số dự án cụ thể vừa được Thường trực UBND TPHCM chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại phiên họp

Về tình hình lao động, việc làm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng, TPHCM luôn là đô thị thu hút cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký lại giảm, đồng chí đề nghị Sở KH-ĐT cùng các sở ngành quan tâm, có đánh giá về chỉ số này. Trong đó, làm rõ nguyên nhân số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, vốn giảm, doanh nghiệp rút khỏi thị trường đang tăng lên để có giải pháp.

Về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị tập trung nghiên cứu các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trung ương để tham mưu UBND TPHCM kế hoạch thực hiện. Qua đó, TPHCM rà soát, đánh giá cụ thể từng dự án đang dừng thời gian dài để có biện pháp xử lý để tránh lãng phí. Đồng chí yêu cầu phải “hành động nhanh, hành động gấp” trong triển khai phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng kết luận phiên họp

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung thực hiện cao điểm 60 ngày đêm “quyết tâm, tăng tốc, năng suất gấp đôi”, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chương trình, công trình, dự án thi đua, các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối năm 2024 Theo Sở KH-ĐT, các tháng còn lại của năm 2024, thành phố xác định thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ ưu tiên cao nhất. Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt, nghiêm túc chấp hành thực hiện đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 từ ngày 15-10 đến hết niên độ kế hoạch năm 2024 đến toàn bộ cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố. TPHCM tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng và các chính sách mới về miễn giảm thuế, phí, tiền sử dụng đất. Quyết liệt rà soát các dự án chậm triển khai, đồng thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ nhanh các vướng mắc về thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu, xây dựng cơ bản nhằm kích thích thị trường bất động sản và lĩnh vực xây dựng. Chủ động chuẩn bị sớm kế hoạch phục vụ nhân dân trong dịp lễ, tết sắp tới, nhất là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

ĐÔNG SƠN