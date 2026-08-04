Thi công mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Việc thi công mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã ảnh hưởng đến việc cấp nước và tiêu thoát nước, khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh) không thể canh tác. Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục, bảo đảm khả năng cung cấp và tiêu thoát nước lâu dài cho khu vực.

Không có nước tưới, ruộng bỏ hoang

Từ phản ánh của bạn đọc, chiều 31-7, phóng viên Báo SGGP ghi nhận thực tế đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Bình Đức. Dọc tuyến đường, nhiều thửa ruộng phủ kín cỏ dại vì chưa thể xuống giống vụ hè thu.

Mương cấp nước bị lấp khiến nhiều diện tích lúa ở xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh) phải bỏ hoang

﻿ẢNH: QUANG VINH

Ông Nguyễn Văn Xuyến, Trưởng ấp 3 Thạnh Đức (xã Bình Đức), cho biết, vào thời điểm này hàng năm, nông dân địa phương đã hoàn tất việc gieo sạ, nhưng năm nay nhiều diện tích phải bỏ hoang do thiếu nước sản xuất.

Theo ông Xuyến, hệ thống thoát nước của đường cao tốc vừa có chức năng tiêu thoát nước, vừa dẫn nước từ sông Vàm Cỏ vào đồng ruộng phục vụ sản xuất. Quá trình thi công mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận khiến đất đá lấp dòng chảy tại một số vị trí, làm gián đoạn việc cấp nước cho đồng ruộng. Vụ hè thu năm nay, người dân đã không thể dẫn nước vào ruộng để sản xuất đúng kế hoạch.

Ở ấp 3 Thạnh Đức, nguồn thu nhập chủ yếu của người dân đến từ sản xuất nông nghiệp. Việc dòng chảy trên hệ thống dẫn và tiêu nước phục vụ sản xuất bị ảnh hưởng khiến nhiều diện tích không có nguồn nước. Với những diện tích rau màu đã xuống giống trước khi mương nước bị lấp, người dân đã phải đào giếng, thuê máy bơm và kéo đường ống dẫn nước từ sông Vàm Cỏ vào ruộng, dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao.

Ở chiều ngược lại, tình trạng dòng chảy bị cản trở còn làm giảm khả năng tiêu thoát nước của khu vực. “Gần đây, mỗi khi mưa lớn, nước tràn vào vườn, nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Mùa mưa sắp vào cao điểm, nguy cơ ngập úng rau màu, ruộng vườn rất lớn. Rất mong chính quyền địa phương làm việc với chủ đầu tư dự án mở rộng đường cao tốc, sớm có phương án khắc phục một cách lâu dài”, bà Hà Thị Sáu (ngụ xã Bình Đức) kiến nghị.

Tính giải pháp lâu dài

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phan Thanh Phương, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, thông tin, các nội dung phản ánh của người dân hoàn toàn đúng với hiện trạng. Địa phương đã mời Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận), Khu Quản lý đường bộ IV và nhà thầu làm việc, khảo sát, tìm giải pháp khắc phục.

Sau khảo sát, đơn vị thi công đã bố trí máy móc để nạo vét, khơi thông dòng chảy trên mương dọc đường cao tốc, đồng thời triển khai các phương án thoát nước tạm phù hợp với từng giai đoạn thi công nền đường. Chính quyền địa phương sẽ giám sát, theo dõi quá trình khắc phục các đoạn mương bị lấp; nắm bắt, giải quyết kịp thời những nội dung phản ánh, không để việc thi công tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và cuộc sống người dân.

Liên quan đến sự việc, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời phản ánh của người dân xã Bình Đức. Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu kịp thời khơi thông dòng chảy tại các vị trí bị ảnh hưởng; có giải pháp thoát nước tạm phù hợp với từng giai đoạn thi công để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn nghiên cứu, tính toán các giải pháp thiết kế đảm bảo khả năng tiêu thoát nước lâu dài cho khu vực. Cụ thể, tại đoạn tuyến từ Km23 - Km26 của đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đi qua xã Bình Đức sẽ có hệ thống thoát nước dọc và hệ thống thoát nước ngang với 1 cống hộp, 4 cống tròn bằng bê tông.

Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Trong quá trình thi công, khó tránh khỏi xảy ra những ảnh hưởng nhất định đến đời sống và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, cùng với các giải pháp trước mắt nhằm khơi thông dòng chảy, điều quan trọng là chủ đầu tư và đơn vị thi công cần sớm hoàn thiện các giải pháp thiết kế, bảo đảm khả năng cấp, tiêu nước ổn định, lâu dài, hạn chế phát sinh những ảnh hưởng tương tự trong quá trình thi công cũng như khi dự án đưa vào khai thác.

QUANG VINH