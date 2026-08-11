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Mong quốc lộ 62 nâng cấp đúng hẹn

SGGP

Trước thông tin quốc lộ 62 (tỉnh Tây Ninh) được khởi công trong quý 4-2026, người dân địa phương mong muốn dự án được triển khai đúng hẹn vì tuyến đường này đã quá xuống cấp, gây mất an toàn giao thông.

Đầu tháng 8, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nhiều đoạn trên quốc lộ 62 qua các xã Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa xuống cấp nghiêm trọng. Một số đoạn chi chít ổ gà, rãnh lún, nhiều vị trí sâu 30-40cm, nhất là tại các đoạn qua xã Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa.

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Mặt đường quốc lộ 62 chi chít ổ gà. ẢNH: QUANG VINH

Quốc lộ 62 dài khoảng 69km, được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1999, là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tuyến đường giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa qua biên giới, phát triển logistics, thương mại cửa khẩu và liên kết vùng.

Tháng 6-2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án đầu tư 3 tuyến quốc lộ 53, 62 và 91B kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Trên cơ sở đó, tháng 2-2026, Bộ Xây dựng phê duyệt dự án, trong đó có dự án thành phần nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 và giao Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, dài khoảng 69km, từ nút giao đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, qua 8 xã, phường của tỉnh Tây Ninh. Dự án xây dựng mới tuyến tránh trung tâm xã Tân Thạnh dài khoảng 8km, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khoảng 1.000 tỷ đồng. Hiện việc đàm phán, hoàn thiện hiệp định vay vốn Ngân hàng Thế giới đã cơ bản hoàn tất.

Tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ấn định mục tiêu khởi công dự án quốc lộ 62 trong quý 4-2026. Chỉ đạo này, cùng với việc hoàn tất các thủ tục về nguồn vốn và chuẩn bị giải phóng mặt bằng, cho thấy dự án đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

QUANG VINH

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Đường Quốc lộ 62 Quốc lộ 62 Tân Thạnh Tân Tây Mộc Hóa Thạnh Hóa 91B Quốc lộ 53 Ngân hàng Thế giới Đường cao tốc TPHCM

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