Trường hợp nào khi thuê người giúp việc theo giờ phải báo UBND cấp xã?

Bạn đọc Nguyễn Yến Duyên (ngụ phường Long Trường, TPHCM): Tại Điều 28 Nghị định 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền 1-3 triệu đồng đối với hành vi thuê người giúp việc nhưng không báo cho UBND cấp xã. Vậy, tôi thuê giúp việc theo giờ và trả thù lao qua công ty cung cấp dịch vụ thì có phải thông báo không?

Luật sư NGÔ VIỆT BẮC (Trưởng Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên): Để xác định có phải thực hiện nghĩa vụ thông báo hay không cần căn cứ vào quan hệ lao động giữa các bên. Theo Điều 161, 162 Bộ luật Lao động năm 2019, lao động là người giúp việc gia đình, người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động.

Đối với trường hợp bà Duyên nêu, nếu thuê người giúp việc theo giờ thông qua công ty cung cấp dịch vụ, thanh toán tiền cho công ty và công ty là đơn vị trực tiếp tuyển dụng, quản lý, ký hợp đồng lao động với người giúp việc thì về nguyên tắc quan hệ lao động được xác lập giữa người giúp việc và công ty cung cấp dịch vụ, không phải giữa bà Duyên và người giúp việc. Khi đó, bà Duyên không phải là người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người giúp việc gia đình, nên không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với UBND cấp xã. Trường hợp bà Duyên trực tiếp thuê người giúp việc không thông qua công ty dịch vụ, thì tùy theo tính chất công việc và nội dung thỏa thuận giữa chủ nhà và người giúp việc để xác định quan hệ giữa các bên là quan hệ lao động, chịu sự điều chỉnh bởi Luật Lao động 2019 hay quan hệ công việc theo Hợp đồng dịch vụ được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự 2015.

THU HƯỜNG ghi