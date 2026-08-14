Trụ sở dôi dư chưa khai thác, nguồn lực bị lãng phí

Sau sáp nhập địa giới hành chính, phần lớn trụ sở được bố trí phục vụ hoạt động của bộ máy mới. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư ở một số tỉnh khu vực phía Nam vẫn bỏ trống, nhanh chóng xuống cấp. Các địa phương đang đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xử lý nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực công.

Xuống cấp nhanh

Sau hơn một năm kể từ khi sáp nhập, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã An Xuyên (nằm trên quốc lộ 63, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa được sử dụng. Cổng rào phía trước trụ sở khóa kín, không có người trông coi. Cơ sở vật chất xuống cấp thấy rõ. Các phòng làm việc bám đầy bụi, cửa mở toang, có cánh cửa bị gió đập vỡ kính. Trần la phông nhiều nơi cũng sụt xuống. Bên ngoài trụ sở, cây cỏ mọc um tùm.

Nhiều trụ sở khác ở khu vực Bạc Liêu (trước đây) cũng trong cảnh tương tự. Thậm chí có trụ sở còn bị kẻ trộm lấy mất cánh cửa, như trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân và Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Lợi (trước đây), trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu (trước đây).

Khuôn viên Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh (đường 30-4, phường Tân Ninh) cỏ dại um tùm ẢNH: QUANG VINH

Tại Tây Ninh, tòa nhà ba tầng từng là trụ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh (đường 30-4, phường Tân Ninh) bị cỏ dại và cây bao phủ. Nhiều mảng sơn ở mặt tiền và mái hiên bong tróc, tại một số vị trí xuất hiện các vết nứt, tường loang lổ vì thấm nước, rêu mốc bám thành từng mảng.

Tương tự, tại Đồng Tháp cũng có nhiều trụ sở đang bỏ không: trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước (trước đây), trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước (trước đây). Các trụ sở này đều chung cảnh cỏ dại mọc đầy, dây leo phủ kín hàng rào.

Quy mô tài sản rất lớn

Sau sáp nhập, tỉnh Cà Mau có 456 cơ sở nhà, đất dôi dư. Hiện đã có 404 cơ sở được xác định phương án xử lý, còn 52 cơ sở chưa thể phê duyệt phương án xử lý do hiện trạng pháp lý của tài sản chưa đầy đủ, hồ sơ bị thất lạc hoặc đất trong khuôn viên đang có tranh chấp, lấn chiếm. Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, quy mô tài sản của cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi tỉnh Cà Mau hợp nhất là rất lớn. Việc chậm triển khai các phương án xử lý tài sản (bán đấu giá, chuyển đổi công năng sử dụng) là rào cản chính trong việc khơi thông nguồn lực tài chính của địa phương.

Trong số này, có 281 cơ sở với tổng diện tích đất 546.748m2 bị lãng phí do chậm đưa vào khai thác, sử dụng; có 49 cơ sở với tổng diện tích đất 132.486m2 bị lãng phí do chưa có phương án xử lý chính thức. Đồng thời, Thanh tra tỉnh Cà Mau đánh giá: Hệ thống cơ sở nhà, đất đang được bố trí làm trụ sở làm việc sau sắp xếp cơ bản đáp ứng được nhu cầu hoạt động của bộ máy hành chính mới, tuy nhiên hiệu quả sử dụng tổng thể chưa đạt yêu cầu đề ra. Nhiều cơ sở nhà, đất tại các vị trí “vàng” (mặt tiền đường lớn, có lợi thế thương mại và đất ở tốt), kết cấu còn vững chắc nhưng chưa được đưa vào khai thác, gây lãng phí nguồn lực công.

Trước thực tế trên, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Hoàng Phương Thảo kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chấn chỉnh chung đối với các tổ chức, đơn vị được giao quản lý các cơ sở nhà, đất dôi dư nhưng chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý, chưa lập phương án xử lý, khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất; để các tổ chức cá nhân lấn chiếm sử dụng nhưng chưa kịp thời xử lý dứt điểm.

Còn tại tỉnh Tây Ninh, có 74 cơ quan, đơn vị đang quản lý 420 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa đưa vào sử dụng, chờ xử lý, trong đó 155 cơ sở được xác định có lợi thế về thương mại. Theo Thanh tra tỉnh Tây Ninh, công tác quản lý cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn còn nhiều tồn tại. Có 72/74 đơn vị có cơ sở nhà, đất dôi dư chưa tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp việc thực hiện phương án sắp xếp của các đơn vị trực thuộc. 33/74 cơ quan, đơn vị chưa cập nhật đầy đủ thông tin cơ sở nhà, đất trên hồ sơ địa chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính. 21 đơn vị trình hồ sơ phê duyệt phương án sắp xếp nhưng thiếu văn bản xác nhận về tình trạng hồ sơ pháp lý nhà, đất.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương chuyển từ rà soát, thống kê sang tổ chức thực hiện; xây dựng phương án xử lý đối với 420 cơ sở nhà, đất dôi dư; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ngày 13-8, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành danh mục tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính chuyển giao cho địa phương cấp xã quản lý, xử lý. Theo danh mục, có 65 xã, phường được chuyển giao các cơ sở nhà, đất dôi dư. Phường Tân Ninh được chuyển giao nhiều nhất với 31 cơ sở, xã Bến Cầu 25 cơ sở, xã Tân Thạnh 24 cơ sở. Các cơ sở chủ yếu là trụ sở cũ, trường học, trạm y tế và cơ sở sự nghiệp không còn sử dụng.

TẤN THÁI - QUANG VINH - TÍN HUY - NGỌC PHÚC