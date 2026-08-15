Bệnh viện cảnh báo về “cò” số thứ tự

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phát cảnh báo, thời gian qua trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cung cấp dịch vụ “nhận hỗ trợ bốc số nhỏ khi đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, hứa hẹn giúp người bệnh được khám nhanh, khám sớm nhằm mục đích trục lợi bất chính.

Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không có sự hợp tác với bất kỳ đơn vị hay cá nhân bên ngoài để cung cấp số thứ tự đăng ký khám bệnh và khuyến cáo người dân không làm theo.

Để hạn chế xếp hàng chờ đợi và chủ động chọn bác sĩ, ngày khám, giờ khám linh động, người bệnh đăng ký lịch hẹn trước thông qua ứng dụng (app) “Bệnh viện Chợ Rẫy” trên các thiết bị điện thoại thông minh, hoặc đăng ký trực tiếp tại khu vực tiếp đón của bệnh viện.

Bệnh viện luôn có bố trí nhân viên hướng dẫn tại các quầy để sẵn sàng hỗ trợ khi người dân có nhu cầu.

THÀNH AN