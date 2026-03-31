HĐND nhiều xã, phường của TPHCM tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026–2031

Ngày 31-3, HĐND các xã, phường tại TPHCM tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026–2031, kiện toàn bộ máy, bầu các chức danh chủ chốt.

Chiều 31-3, HĐND phường Phú Mỹ tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Đặng Văn Hùng giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng thông qua nghị quyết xác nhận tư cách của 22 đại biểu trúng cử, trao giấy chứng nhận cho các đại biểu.

Kỳ họp HĐND lần thứ nhất xã Nghĩa Thành bầu cử các chức danh chủ chốt

* Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Nghĩa Thành, các đại biểu đã bầu đồng chí Phạm Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy xã, giữ chức Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hồ Thế Bằng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. Phó Chủ tịch UBND xã gồm các đồng chí: Trần Thị Hòe và Nguyễn Thị Quyền.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND xã

* HĐND phường Tân Thành tổ chức kỳ họp thứ nhất, với 17 đại biểu HĐND phường đã bầu các chức danh chủ chốt.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Lý Thủy Tiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Ngọc Ân tái đắc cử Chủ tịch UBND phường.

Các đồng chí Nguyễn Vy Bảo, Văng Thanh Cường tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Xã Ngãi Giao ra mắt bộ máy chính quyền xã nhiệm kỳ 2026–2031

* HĐND xã Ngãi Giao nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu đồng chí Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã, giữ chức Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Minh Tú tái đắc cử Chủ tịch UBND xã.

Phường Tân Phước ra mắt lãnh đạo chủ chốt HĐND phường nhiệm kỳ mới

* Cùng ngày, HĐND phường Tân Phước nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt.

Đồng chí Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường, tái đắc cử Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân tái đắc cử Chủ tịch UBND phường.

Ngoài công tác nhân sự, kỳ họp còn xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I. Trong đó, phường Tân Phước định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại, đóng vai trò hỗ trợ vận hành khu thương mại tự do, gắn với cảng biển quốc tế Cái Mép Hạ.

* HĐND phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hồng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Đồng chí Cao Thị Ngọc Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường; đồng chí Võ Trung Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND phường Tăng Nhơn Phú

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ mới.

* HĐND phường An Khánh nhiệm kỳ 2026-2031 cũng tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu đồng chí Hoàng Thị Em, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Kiên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường. Các Phó Chủ tịch UBND phường: đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh và đồng chí Phạm Thị Hoàn.

Đại biểu HĐND phường An Khánh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Tân Chủ tịch HĐND phường An Khánh Hoàng Thị Em cam kết, HĐND phường sẽ phát huy vai trò là cơ quan dân cử, để mỗi nghị quyết, cơ chế được ban hành phải thật sự trở thành “cầu nối” truyền tải tâm tư, góp ý, kiến nghị và phản ánh chân thực bức xúc của nhân dân, kịp thời thực hiện các giải pháp cần thiết nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

TRÚC GIANG - THU HƯỜNG