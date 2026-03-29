Nông dân phường Tân Phước chuyển đổi số qua mô hình hội quán

Ngày 29-3, Hội Nông dân phường Tân Phước (TPHCM) ra mắt mô hình “Hội quán nông dân với pháp luật và chuyển đổi số” tại khu phố Lam Sơn, mở ra cách làm mới khi nông dân tham gia môi trường số từ cơ sở.

Các hội viên kết nối chuyển đổi số tại hội quán

Điểm nhấn của mô hình là đưa công nghệ vào hoạt động sinh hoạt hội, giúp hội viên từng bước làm quen và ứng dụng vào sản xuất. Hội viên được hướng dẫn sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin; sử dụng điện thoại thông minh cập nhật giá nông sản; đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử; từng bước áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Qua đó, hội viên có thể tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thương lái và nâng cao giá trị nông sản.

Hội quán giúp các hội viên dễ dàng tiếp cận môi trường số

Hội quán quy tụ 60 hội viên, vận hành theo nguyên tắc “tự nguyện, tự lực, tự quản”, hướng đến hình thành cộng đồng nông dân liên kết chặt chẽ, không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn tiến tới hợp tác sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Ngay trong buổi ra mắt, hoạt động khảo sát trực tuyến bằng quét mã QR cũng được triển khai, giúp nông dân làm quen với cách tương tác trên môi trường số.

Theo kế hoạch, hội quán sẽ sinh hoạt định kỳ vào Chủ nhật của tuần cuối mỗi tháng, tập trung vào các nội dung thiết thực như hỗ trợ kỹ năng số, phổ biến pháp luật, kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Địa phương trao quà cho các hội viên tích cực tham gia chuyển đổi số

Đây là mô hình “Dân vận khéo năm 2026” của phường Tân Phước và sẽ được nhân rộng ra các khu phố còn lại.

PHƯỚC QUÝ