Podcast bản tin trưa 26-7: Trải nghiệm vị giác độc đáo với cà phê mắm

Podcast bản tin trưa 26-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lâm Đồng khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa; Hôm nay 26-7, Nam bộ có mưa diện rộng; Tuần qua, giá vàng trong nước đi ngược giá vàng thế giới do lực bán gia tăng; Hà Nội: Một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, mở bán cầm chừng; Độc đáo Cà phê mắm: Từ e ngại đến thích thú