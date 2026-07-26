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Podcast bản tin trưa 26-7: Trải nghiệm vị giác độc đáo với cà phê mắm

SGGPO

Podcast bản tin trưa 26-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lâm Đồng khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa; Hôm nay 26-7, Nam bộ có mưa diện rộng; Tuần qua, giá vàng trong nước đi ngược giá vàng thế giới do lực bán gia tăng; Hà Nội: Một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, mở bán cầm chừng; Độc đáo Cà phê mắm: Từ e ngại đến thích thú

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

giá vàng thời tiết mưa dông bão số 2 thương binh liệt sĩ

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