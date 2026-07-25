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Podcast bản tin thời sự 25-7: Nhiều tiệm kim cương vẫn "then cài", dù đến ngày hẹn mở cửa

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 25-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa; Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên lực lượng vũ trang ở Côn Đảo; TPHCM: Tăng cường kiểm tra xe khách ở các tuyến đường trọng điểm; Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân sẽ về Ấn Độ cùng bác sĩ Việt Nam.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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