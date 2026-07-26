Podcast tin thời sự ngày 26-7: Bão số 2 gây biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m

Podcast bản tin thời sự 26-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội; Lâm Đồng: Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam; Bão số 2 gây biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m; Tuần qua, giá vàng trong nước đi ngược giá vàng thế giới do lực bán gia tăng.