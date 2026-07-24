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Podcast bản tin tối 24-7: Sắp xét xử vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương vào Việt Nam

SGGPO

Podcast bản tin tối 24-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phát hiện hố chôn tập thể thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Trao trả kỷ vật cho thân nhân cán bộ đi B; Bộ đội Biên phòng Nghệ An ra quân xây dựng trường nội trú vùng biên; 21 địa phương ven biển chủ động ứng phó bão NOUL và gió mạnh trên biển; Sắp xét xử vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương vào Việt Nam.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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