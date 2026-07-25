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Podcast bản tin trưa 25-7: Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân sẽ về Ấn Độ cùng bác sĩ Việt Nam

SGGPO

Podcast bản tin trưa 25-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão NOUL vào Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2; Nam bộ bước vào đợt mưa diện rộng, Hà Nội tiếp tục mưa to; Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động; Sáng 25-7: Giá vàng tăng mạnh, vàng nhẫn SJC thấp nhất thị trường; Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân sẽ về Ấn Độ cùng bác sĩ Việt Nam; Cần Thơ: Cải tạo Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt trong năm 2026 để phục vụ người dân.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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