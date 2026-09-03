Thi công xuyên lễ trên các công trình trọng điểm

Giữa kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khi nhịp sống đô thị chậm lại trong không gian đoàn tụ gia đình, các công trường giao thông trọng điểm của TPHCM vẫn rộn vang tiếng máy. Từ rạch Xuyên Tâm, đường Vành đai 3 đến cao tốc TPHCM - Long Thành, nút giao An Phú, hàng ngàn kỹ sư, công nhân kiên trì bám trụ, duy trì liên tục các mũi thi công. Tất cả đang tranh thủ từng giờ, từng ngày tăng tốc để sớm đưa những dự án huyết mạch vào hoạt động.

Tranh thủ từng ngày

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 1-9 tại công trường dự án rạch Xuyên Tâm cho thấy tiếng máy khoan, máy ép cọc và xe cơ giới vẫn vang lên liên tục. Từng tốp công nhân tất bật làm việc: người điều khiển máy, người kiểm tra cừ, người đo đạc, người hướng dẫn xe chở vật liệu vào vị trí thi công.

Thảm nhựa đoạn mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành. ẢNH: QUỐC HÙNG

Tại gói thầu XL-03, đoạn qua phường An Nhơn, nhiều mũi thi công duy trì xuyên lễ. Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An, đại diện Liên danh nhà thầu gói XL-03, cho biết đến ngày 2-9, hạng mục xử lý nền bằng công nghệ CDM đã hoàn tất; hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải 97%, đường giao thông 70% và hào kỹ thuật 75%. Đặc biệt, 1,4km đường bên trái tuyến qua phường An Nhơn đã thông xe kỹ thuật. “Những ngày lễ, đơn vị vẫn bố trí lực lượng thi công bình thường, với mục tiêu hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 11, hoàn thành toàn bộ gói thầu và đưa vào sử dụng trong năm 2026”, ông Nguyễn Quang Duy nói.

Tại gói XL-02 (đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến), khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, 13 mũi thi công vẫn làm việc tất bật. Các vị trí liên tục khoan CDM, đóng cọc, đắp đất lấn rạch Bình Triệu để tạo mặt bằng. Khối lượng gói XL-02 đạt khoảng 10%. Còn tại gói XL-01, 4 vị trí thi công đang xử lý nền, đạt khoảng 5% khối lượng.

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM, đơn vị đang xây dựng phương án trình UBND TPHCM rút ngắn thời gian hoàn thành toàn bộ dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 12-2027.

Tăng tốc trên những tuyến kết nối lớn

Không khí nghỉ lễ không xuất hiện trên các công trường giao thông lớn. Ngày 1-9, tại nút giao Tân Vạn (Vành đai 3), nhiều mũi thi công triển khai đồng loạt. Xe đào, xe bơm bê tông hoạt động liên tục để hoàn thiện các nhánh cầu vượt. Kỹ sư Trần Văn Tuấn, giám sát gói thầu xây lắp 1, cho biết dịp nghỉ lễ nhưng nhiều cán bộ kỹ thuật đã tự nguyện ở lại. “Ai cũng nhớ nhà, nhưng anh em động viên nhau cố gắng, bởi mỗi ngày bám công trường là thêm một bước tiến gần mục tiêu hoàn thành dự án”, ông Tuấn chia sẻ.

Thảm nhựa đoạn mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành. ẢNH: QUỐC HÙNG

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, tại các gói thầu phía Đông của Vành đai 3, lực lượng thi công được duy trì ở những hạng mục quan trọng như đường đầu cầu nút giao HLD và cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn. Ở phía Tây, khoảng 250 công nhân tiếp tục thi công nền đường, xử lý đất yếu bằng phương pháp bơm hút chân không, với gần 210 thiết bị được huy động phục vụ gia cố nền. Mục tiêu đặt ra là đưa các đoạn Vành đai 3 đủ điều kiện vào khai thác theo kế hoạch, qua đó từng bước hoàn thiện tuyến đường vành đai có vai trò kết nối TPHCM với các địa phương trong vùng.

Trên công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, các nhà thầu cũng tổ chức nhiều mũi thi công xuyên lễ. Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Nam Đặng Hữu Vị khẳng định, công trình hoàn thành sớm ngày nào sẽ phát huy hiệu quả kết nối giao thông ngày đó. Vì vậy, các nhà thầu được yêu cầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhưng phải bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình. Nhiều hạng mục quan trọng, đặc biệt là phần trụ cầu, đã vượt tiến độ kế hoạch. Hàng trăm kỹ sư, công nhân tiếp tục bám công trường, tranh thủ từng ngày để rút ngắn thời gian hoàn thành.

Tiếng máy rầm rộ trên các công trường trọng điểm dịp lễ 2-9 không chỉ thể hiện tinh thần thi công “vượt nắng, thắng mưa” của đội ngũ kỹ sư, công nhân, mà còn khẳng định quyết tâm sắt đá của TPHCM trong việc gỡ nút thắt hạ tầng giao thông. Từng ngày, từng giờ tranh thủ trên công trường hôm nay đang tạo đà quan trọng để các dự án huyết mạch sớm về đích, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại nút giao An Phú, dù hai hầm chui chính HC1-01 và HC1-02 đã đưa vào khai thác, công trường vẫn duy trì hoạt động. Các nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 đang được tập trung thi công nhiều hạng mục quan trọng, đặc biệt là phần trụ cầu. Hàng trăm kỹ sư, công nhân tiếp tục bám, tranh thủ từng ngày để rút ngắn thời gian hoàn thành sau nhiều lần trễ hẹn.

QUỐC HÙNG