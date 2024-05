Hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa

Bắt nhịp thị hiếu người tiêu dùng

Từ đầu năm tới nay, nhiều khảo sát từ các tổ chức nghiên cứu thị trường đều có chung nhận định người tiêu dùng (NTD) Việt Nam vẫn đang tiếp tục cắt giảm chi tiêu và chỉ dành ngân sách cho những sản phẩm tiêu dùng thực sự thiết yếu. Việc thắt chặt chi tiêu của NTD đã kéo tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong quý 1-2024 chỉ tăng trưởng 8,2% (nếu loại trừ yếu tố về giá, con số này chỉ tăng 5,1%, bằng một nửa mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước).

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông tin, mặc dù tổng mức tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM có tăng, nhưng trị giá hàng hóa tiêu dùng lại giảm. Điều này cho thấy người dân ngày càng thắt chặt chi tiêu, chỉ quan tâm đến nhóm hàng hóa thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ với giá cả ổn định

Giữa bối cảnh sức mua giảm, câu chuyện làm thế nào để thu hút NTD là vấn đề đặt ra cho các nhà sản xuất cũng như doanh nghiệp phân phối, bán lẻ. Theo đó, các hệ thống bán lẻ ở TPHCM đang liên tục tung ra những đợt khuyến mãi theo từng ngành hàng khác nhau để đánh vào tâm lý “yêu thích mua hàng giảm giá” của NTD.

Tất cả đều hướng tới kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, gia tăng lượng khách hàng đến mua sắm tại chuỗi cửa hàng. Điển hình như tại các hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… của nhà bán lẻ Saigon Co.op, từ đầu năm tới nay đã có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như “Lễ hội giặt xả”, “Lễ hội thịt gia cầm”, “Ngày hội hoa anh đào”… giảm giá trực tiếp 50% các mặt hàng; tặng hơn 3.500 sổ tay ưu đãi giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm cả năm; đổi hóa đơn nhận quà…

Dịp lễ 30-4 và 1-5, Saigon Co.op đã khởi động chương trình khuyến mãi “Niềm tin gắn kết”, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập đơn vị. Theo đó, chương trình khuyến mãi kéo dài từ ngày 28-4 đến 15-5 tại 800 điểm bán của Saigon Co.op trên cả nước gồm: Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc marketing Saigon Co.op, chia sẻ, việc tập trung thiết kế và triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn với quy mô lớn nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng. Điểm tích cực là ngay khi đưa ra, chương trình khuyến mãi đã góp phần giúp sức mua tăng rõ rệt. Ghi nhận của hệ thống này cho thấy, những ngày đầu tiên của chương trình, sức mua tăng 30-40% so với ngày thường. Đặc biệt, hệ thống ghi nhận các mặt hàng giải nhiệt đang có sức mua cao như nước giải khát, nước ngọt, nước tăng lực, nước uống điện giải, thực phẩm bổ sung… có sức mua tăng khoảng 30% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op như trà chanh Co.op Select, bí đao nha đam Co.op Select, trà thảo mộc Co.op Select, nước me thơm Co.op Select… có sức mua tăng đến 50% so với tháng trước.

Tiếp tục bình ổn giá hàng hóa

Ngoài việc giảm giá trực tiếp cho hàng hóa, một giải pháp khác đang được các doanh nghiệp, nhà bán lẻ thực hiện đó là tham gia chương trình bình ổn thị trường. Trong đó, TPHCM tiếp tục là địa phương đi đầu khi mới đây Sở Công thương TPHCM công bố chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ 2025.

Theo Sở Công thương, chương trình năm nay thu hút 69 doanh nghiệp đầu mối tham gia (tăng 10 doanh nghiệp so với năm 2023). Phần lớn trong đó là các doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu uy tín, chiếm thị phần cao và là đầu mối của các chuỗi cung ứng như: Saigon Co.op, Satra, Fahasa; Vinamilk, Nutifood, Vissan…

So với năm 2023, chương trình mở rộng, bổ sung nhiều nhóm mặt hàng như: muối, nước uống vào nhóm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; bổ sung các mặt hàng thiết bị điện tử phục vụ học tập (laptop, máy tính để bàn, máy in phun, in laser...) vào nhóm các mặt hàng phục vụ học tập; bổ sung nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như nước rửa chén, nước lau nhà, bột giặt, chất tẩy rửa, khăn giấy, túi rác phân hủy…

Đáng chú ý, lượng hàng bình ổn theo cam kết của chương trình sẽ chiếm 21%-32% thị phần trong tháng bình thường và chiếm khoảng 24%-41% nhu cầu thị trường trong tháng tết. Ngoài chương trình nói trên, từ nay đến cuối năm, hàng loạt chương trình khuyến mãi tập trung như “Tưng bừng mua sắm hè”, “Rộn ràng mua sắm mùa xuân”… cũng sẽ được Sở Công thương TPHCM tiếp tục thực hiện để góp phần tăng sức mua.

Với kinh nghiệm tham gia bình ổn thị trường nhiều năm nay, đại diện Saigon Co.op khẳng định, nhà bán lẻ này đã lên kế hoạch kinh doanh cả năm, đồng thời tiến hành mua hàng tận gốc với số lượng lớn.

Đặc biệt Saigon Co.op cũng phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên cả nước ký kết hợp tác đưa hàng vào hệ thống của Saigon Co.op; cung cấp thông tin chi tiết sản phẩm thực phẩm thuộc chuỗi cung ứng các sản phẩm theo yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà bán lẻ này.

ÁI VÂN