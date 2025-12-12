Hỗ trợ nhà ở, giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Sau gần 2 năm thực hiện, dự án “Nhà ở tươm tất, cuộc sống an lành” đã hỗ trợ người dân có nhà ở ổn định, an toàn nhằm tạo động lực cho các hộ gia đình vượt qua khó khăn.

Ngày 12-12, Tổ chức Habitat for Humanity International (HFHI) tại Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang và Đồng Tháp cùng UBND các xã Kiên Lương, Thạnh Lộc (tỉnh An Giang) và Trường Xuân, Phương Thịnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Nhà ở tươm tất, cuộc sống an lành”.

Dự án “Nhà ở tươm tất, cuộc sống an lành” được Tổ chức HFHI tại Việt Nam triển khai từ tháng 5-2024 đến tháng 12-2025, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, trong đó HFHI tại Việt Nam đóng góp 3,4 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Dự án đã triển khai các hoạt động trọng tâm gồm: xây mới 30 căn nhà tại An Giang; sửa chữa 40 căn nhà tại Đồng Tháp; tập huấn nước sạch, vệ sinh môi trường, kiến thức liên quan đến đất đai cho người dân; hỗ trợ mô hình sinh kế cho 255 hộ gia đình.

Sau gần 2 năm thực hiện, dự án đã đạt được mục tiêu đề ra, hỗ trợ người dân có nhà ở ổn định, an toàn nhằm tạo động lực, tiền đề cho các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc tăng cường khả năng tiếp cận đất ở, chương trình hỗ trợ nhà ở cùng các mô hình, thiết kế nhà ở tối ưu về chi phí, an toàn và bền vững, huy động nguồn lực, hợp tác đa bên.

Dịp này, HFHI tại Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang cũng thực hiện ký kết khung hợp tác giai đoạn 2026-2028, đánh dấu nỗ lực duy trì và mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.

“Dự án hướng tới việc cải thiện điều kiện sống thông qua xây dựng, sửa nhà và giúp các hộ dân tiếp cận thông tin, kỹ năng cần thiết về sinh hoạt bền vững và sinh kế. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ và xây dựng các chương trình phù hợp”, Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Trân, Giám đốc Quốc gia của HFHI tại Việt Nam, chia sẻ.

