TPHCM: Xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TPHCM vừa có thông báo về nội dung dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây đã có nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) với mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ khác nhau. Nhằm thống nhất quản lý Nhà nước, Sở Xây dựng được Thường trực HĐND TPHCM chỉ đạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan soạn thảo quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng NOXH trên TPHCM để thay thế nghị quyết của các tỉnh, thành trước khi sáp nhập.

Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường An Lạc, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Sở Xây dựng đã dự thảo nghị quyết thay thế theo hướng lựa chọn cơ chế ưu đãi cao nhất, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Dự thảo nghị quyết có nội dung cơ bản gồm 2 phần. Phần hỗ trợ công trình hạ tầng kỹ thuật: hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án NOXH đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, bao gồm công trình giao thông, công trình chiếu sáng công cộng, công trình thông tin liên lạc, công trình cấp nước, công trình thoát nước, công trình thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn. Mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Riêng đặc khu Côn Đảo được hỗ trợ 80% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Phần hỗ trợ, lệ phí: sẽ hỗ trợ toàn bộ phí, lệ phí trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng gồm thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép môi trường, đánh giá báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng.

