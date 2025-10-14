TPHCM: Gần 200 hộ gia đình thuộc diện chính sách được hỗ trợ về nhà ở

UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về rà soát, đánh giá tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Một hộ gia đình tại TPHCM được hỗ trợ kinh phí sửa nhà nhờ kinh phí hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, dột nát của TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo báo cáo, trên địa bàn TPHCM có tổng cộng 193 căn nhà ở thuộc diện hỗ trợ chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Trong đó, đã có 162 căn đã hoàn thành; 11 căn đang xây dựng; 5 căn đã khởi công; 15 căn không có nhu cầu sửa chữa. Đối với 15 trường hợp không có nhu cầu sửa chữa thuộc những trường hợp có đơn đề nghị không sửa chữa nhà gửi UBND phường, xã, hoặc không nhận và hoàn trả tiền lại cho nhà nước....

Theo UBND TPHCM, trong quá trình thực hiện chính sách này đã nhận được sự đồng thuận chủ trương, chính sách, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án, giải pháp để tiếp tục chỉ đạo công tác triển khai thực hiện trên địa bàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông để kịp thời lan tỏa tấm gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

“TPHCM đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí để phù hợp với chi phí thực tế và đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt là đối với các trường hợp xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, cần có sự phân bổ nguồn kinh phí cụ thể, thống nhất từ một đầu mối để thuận tiện cho công tác theo dõi, giải ngân và hoàn thiện thủ tục hồ sơ quyết toán”, UBND TPHCM kiến nghị.

THANH HIỀN