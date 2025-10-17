Đồng Tháp: Cán bộ, công nhân đi làm xa được hỗ trợ về nhà ở xã hội

Ngày 17-10, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ban hành quyết định quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chung cư nhà ở xã hội tại Đồng Tháp

Quyết định này thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, những trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Ngoài ra, công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định Luật Nhà ở năm 2023; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức… cũng sẽ được áp dụng quyết định này.

Vị trí nhà ở xã hội được mua, thuê mua và địa điểm làm việc có khoảng cách không quá 10km và phải nằm trong cùng đơn vị hành chính cấp xã hoặc liền kề.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã, phường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thực hiện việc bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

NGỌC PHÚC