Tái khởi động tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Ngày 20-8, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đã tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, TPHCM.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD vận hành trở lại

Trước đó, đầu tháng 11-2024, tổ hợp của LSP đã tạm ngưng hoạt động để kiểm soát chi phí hoạt động. Nhờ vào sự cải thiện biên lợi nhuận vận hành sau khi giá dầu thô giảm trong thời gian gần đây, LSP đã cho tái khởi động dự án.

Bên cạnh đó, LSP cũng đang triển khai dự án cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là Dự án chiến lược nhằm tích hợp thêm khí ethane vào danh mục nguyên liệu hiện hữu gồm naphtha và propane, với mục tiêu giảm hơn 30% chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, chia sẻ, thị trường hóa dầu trong nửa cuối năm 2025 vẫn còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm đã giúp cải thiện nhẹ biên lợi nhuận giữa sản phẩm và nguyên liệu, mở ra cơ hội để công ty tái khởi động tổ hợp và khẳng định năng lực sẵn sàng vận hành. Quyết định này cũng giúp LSP duy trì mối liên kết với khách hàng và chuỗi cung ứng.

