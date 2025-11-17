Hòa giọng trên màn ảnh Việt

Điện ảnh Việt đang chứng kiến sự giao thoa thú vị khi ngày càng nhiều nhiều diễn viên miền Bắc góp mặt trong các dự án điện ảnh phía Nam và ngược lại. Xu hướng này phản ánh chuyển động tích cực của thị trường, khi ranh giới vùng miền đang dần thu hẹp, nhường chỗ cho sự đa dạng và mong muốn mở rộng đối tượng khán giả của các nhà làm phim.

Trong Truy tìm long diên hương và Nhà ma xó, Doãn Quốc Đam, Hoàng Kim Ngọc là 2 diễn viên miền Bắc thủ các vai chính. Cả hai đều ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên và sự kết hợp ăn ý với các bạn diễn.

Xu hướng này đang tiếp tục phát triển, khi ngay sau Nhà ma xó, Hoàng Kim Ngọc lại tham gia dự án Trại buôn người. Hay trong năm 2025, Thanh Hương, nữ diễn viên quen thuộc trong các phim truyền hình phía Bắc, tham gia đến 2 bộ phim điện ảnh tại thị trường phía Nam gồm: Tìm xác: Ma không đầu (ra mắt tháng 4) và Thiên đường máu (dự kiến ra rạp ngày 31-12). Diễn viên Thanh Sơn sau 2 vai diễn trong Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không cũng góp mặt trong dự án Thơ tình gửi ma sơ.

Thậm chí, nhiều diễn viên gạo cội phía Bắc như: NSND Ngọc Thư, các NSƯT Chiều Xuân, Phú Đôn, Quang Thắng, Kim Oanh… cũng được nhiều nhà làm phim phía Nam chọn lựa cho các vai diễn quan trọng. Ở chiều ngược lại, không ít diễn viên miền Nam, như: Quốc Trường, Lan Phương, Khả Ngân, Xuân Nghị, Thúy Diễm… cũng đã gặt hái nhiều thành công khi tham gia phim truyền hình phía Bắc.

Diễn viên Hoàng Kim Ngọc chia sẻ, khi tham gia Nhà ma xó, cô từng lo ngại giọng Bắc sẽ khiến mạch thoại trở nên “lạc tông” giữa dàn diễn viên nói tiếng Nam. Nhưng sự cởi mở, hòa đồng của đoàn phim đã giúp cô nhanh chóng hòa nhập. Thực tế, câu chuyện về chất giọng vùng miền từng là chủ đề gây tranh luận, điển hình như với Tết ở làng Địa Ngục và Người vợ cuối cùng.

Tuy nhiên, theo thời gian, với sự tiến bộ trong diễn xuất của diễn viên và chất lượng của các phim ngày càng được nâng cao khiến khán giả quên đi khoảng cách này.

Không thể phủ nhận việc chọn diễn viên với chất giọng khác nhau cũng là cách để mở rộng thị trường, giúp bộ phim chinh phục thêm nhiều đối tượng người xem. Song, không có nhà làm phim nào mạo hiểm nếu sự đặt để ấy không xuất phát từ chính yêu cầu kịch bản, nhân vật và sự hòa hợp của toàn bộ dàn diễn viên.

Và cuối cùng, điều quan trọng không phải là giọng vùng miền nào mà là năng lực nhập vai và khả năng hóa thân trọn vẹn vào vai diễn để thuyết phục khán giả, khiến họ tin vào lựa chọn của đạo diễn. Đó mới thực sự là ngôn ngữ điện ảnh chung.

HẢI DUY