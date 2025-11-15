Phim tài liệu âm nhạc của Hà Anh Tuấn tranh giải tại LHP Việt Nam 2025

Chân trời rực rỡ là 1 trong 36 bộ phim tài liệu sẽ tham gia tranh giải trong hạng mục dành cho phim tài liệu tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam 2025, diễn ra từ ngày 21 đến 25-11 tại TPHCM.

Khởi nguồn từ “Hà Anh Tuấn Live Concert - Chân trời rực rỡ”, diễn ra vào đầu năm 2023 giữa lòng Cố đô Hoa Lư, sau hơn 2 năm ghi hình và hoàn thiện, bộ phim tài liệu Chân trời rực rỡ được ban tổ chức LHP Việt Nam chọn tham gia trong hạng mục dành cho các phim tài liệu xuất sắc.

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ được xây dựng từ ý tưởng concert cùng tên. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim được đạo diễn Lan Nguyên nảy sinh ý tưởng thực hiện dựa trên những câu chuyện giàu cảm xúc trong đêm concert, đặc biệt khi Hà Anh Tuấn đưa nghệ thuật hát xẩm - một di sản văn hóa dân tộc lên sân khấu lớn, đồng thời kết nối âm nhạc Việt với tinh thần thiền - triết của huyền thoại âm nhạc người Nhật Bản, Kitaro. Bộ phim tài liệu cùng tên với concert không chỉ để lưu giữ âm nhạc, còn để lắng nghe những câu chuyện về cội nguồn và sự trở về.

Theo đạo diễn Lan Nguyên, bộ phim là hành trình phức tạp của chính cô, để đi tìm “quê hương” - không phải một địa danh, mà là cảm giác “thuộc về”. Đây cũng là phim tài liệu thứ 3 của cô, sau Màu cỏ úa (2020) và Những vết thương lành (2023).

Bộ phim là câu chuyện về cội nguồn và sự trở về. Ảnh: ĐPCC

Theo tiết lộ, ê-kíp mất hơn hai năm rong ruổi tại Ninh Bình để tìm kiếm chất liệu và hình ảnh. Bộ phim khắc họa bức tranh ngoạn mục nhưng trầm tích của vùng đất thiêng qua những địa danh: đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính Cổ Tự…

Ở đó, những câu chuyện ngàn đời được kể lại qua giọng nói của những con người bình dị nhất. Âm nhạc truyền thống hòa quyện với hơi thở hiện đại, được dẫn dắt bằng giọng kể và tiếng hát của Hà Anh Tuấn - người con của chính vùng đất Ninh Bình.

Poster chính thức của bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Trước khi đến với LHP Việt Nam, Chân trời rực rỡ đã có buổi ra mắt ấn tượng tại LHP Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ XV vào tháng 9-2025 tại Hà Nội, nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả yêu điện ảnh.

Tại LHP Việt Nam 2025, phim tài liệu Chân trời rực rỡ sẽ có suất chiếu ra mắt khán giả vào lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Cinestar Hai Bà Trưng (số 135, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM), vé được phát hoàn toàn miễn phí.

HẢI DUY