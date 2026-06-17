Hoàn thiện chính sách thuế để hỗ trợ nhà ở cho người lao động

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, từ đầu năm đến nay, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố bất định đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 104 văn bản quy phạm pháp luật nhằm tập trung hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển và triển khai các giải pháp tài khóa hỗ trợ tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: L.T

Bên cạnh đó, trong điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp về thuế, phí và các công cụ tài chính phù hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác điều hành giá nhằm góp phần ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: L.T

Trả lời câu hỏi về chính sách thuế nhằm hỗ trợ nhà ở cho người lao động, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, đây là chính sách lớn đang được Chính phủ triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Chính phủ đang thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương có nhu cầu lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TPHCM… nhằm tạo điều kiện để công nhân, người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc.

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến từ thực tiễn để xây dựng chính sách phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và mục tiêu hỗ trợ người lao động. Cùng với các chính sách về nhà ở, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời bám sát chủ trương hỗ trợ người lao động, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và đóng góp cho phát triển kinh tế.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế trả lời báo chí về chính sách thuế. Ảnh: L.T

Trả lời câu hỏi về đề xuất áp dụng thuế khoán với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời thực hiện đóng lệ phí môn bài theo các bậc doanh thu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã ghi nhận các đề xuất này và sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động của từng phương án. Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế luôn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ quan báo chí để tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Chủ trương hiện nay vẫn được thực hiện theo hướng quản lý hộ kinh doanh thông qua phương thức kê khai thay cho thuế khoán. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định hướng dẫn, đơn giản hóa thủ tục hành chính và mở rộng các công cụ hỗ trợ để giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn.

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