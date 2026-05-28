Cảnh báo lừa đảo, giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng

Ngày 28-5, Bộ Tài chính cho biết đã có công văn số 1314/CNTT-ATANM ngày 26-5 gửi cơ quan chức năng, đề nghị gỡ bỏ trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, thời gian gần đây, tình trạng các trang mạng xã hội mạo danh Bộ Tài chính để lừa đảo người dân có xu hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng uy tín cơ quan nhà nước, sử dụng tên gọi, hình ảnh, thậm chí sao chép nội dung từ các kênh chính thức để tạo lòng tin, sau đó đưa thông tin sai lệch hoặc chương trình giả mạo nhằm trục lợi.

Trước tình hình này, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; phòng, chống hành vi giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng.

Đối với các trang web, trang mạng xã hội giả mạo, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tài chính phối hợp các cơ quan chức năng, trong đó có Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, để xử lý, hỗ trợ gỡ bỏ các trang tin, trang Facebook giả mạo.

Các cơ quan cũng tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu nhằm nhận diện sớm dấu hiệu giả mạo; áp dụng biện pháp kỹ thuật để rà soát, xác minh và yêu cầu các nền tảng số gỡ bỏ nhanh nội dung vi phạm, hạn chế lan truyền thông tin sai lệch.

Ảnh trang website giả mạo Bộ Tài chính. Ảnh: BTC

Bộ Tài chính liên tục đăng tải cảnh báo lừa đảo trên cổng thông tin điện tử của bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị trong ngành. Đồng thời, bộ phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông cập nhật thông tin, cảnh báo người dân về các trang giả mạo, thủ đoạn lừa đảo mới, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của Bộ Tài chính, trong đó có Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn/. Các trang web giả mạo thường có tên miền gần giống nhưng phần đuôi khác, như .com, .net, .org, hoặc chứa thêm ký tự lạ. Khi tìm kiếm thông tin, người dân cần đối chiếu địa chỉ truy cập với cổng thông tin chính thức của bộ.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước các thông báo mang tính “khẩn cấp”, “cơ hội có hạn” hoặc hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường. Đây là những chiêu thức phổ biến nhằm gây áp lực tâm lý, khiến người dân đưa ra quyết định nhanh mà không kịp kiểm chứng.

Bộ Tài chính cũng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không thực hiện giao dịch tài chính hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Khi nghi ngờ, cần chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức hoặc liên hệ cơ quan chức năng.

LƯU THỦY