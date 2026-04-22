Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Chiều 22-4, Bộ Tài chính phát thông cáo thông tin về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Bộ Tài chính đã chính thức công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27-2-2026).

Việc công bố kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm nhằm tăng cường minh bạch thông tin nợ công, giúp Việt Nam tiệm cận với các thông lệ quốc tế về quản lý nợ.

Việc công bố kế hoạch vay, trả nợ công cũng giúp cải thiện trực tiếp điểm số trong tiêu chí đánh giá về chiến lược quản lý nợ theo công cụ đánh giá hiệu quả quản lý nợ công của Ngân hàng Thế giới.

Đây là cơ sở giúp Việt Nam cải thiện điểm số ở các khung đánh giá về "minh bạch - quản trị - thể chế", từ đó góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Chi tiết kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 hiện đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện truyền thông đại chúng.

LƯU THỦY