Học sinh THCS-THPT Hoa Sen phải chuyển trường: Nhiều trường tư thục tiếp nhận, hỗ trợ học phí

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tính đến nay có 4 đơn vị trường ngoài công lập công bố các mức hỗ trợ học phí cho học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen cơ sở 2 chuyển trường

Ngày 7-9, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết có 4 đơn vị trường ngoài công lập đã công bố các hình thức tiếp nhận và chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen chuyển trường.

Cụ thể, Trường Tiểu học-THCS-THPT B.SCHOO (địa chỉ số 38 Đường Thống Nhất, phường Đông Hòa) với chính sách hỗ trợ giảm 50% học phí, hỗ trợ dịch vụ xe đưa rước học sinh.

Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Việt (địa chỉ: 17/15B, 11C Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận) tiếp nhận học sinh theo cả hai hình thức bán trú và nội trú; giảm 30% học phí và giảm chi phí xe đưa đón.

Ngoài ra còn có Trường Tiểu học – THCS – THPT Phan Chu Trinh ở địa chỉ: 8/23 Nguyễn Du, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP HCM hỗ trợ 15% học phí. Trường THPT Quốc Trí ở địa chỉ 313 Nguyễn Văn Luông, phường Phú Lâm, TPHCM giảm 25% học phí.

Trước ý kiến vì sao học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen cơ sở 2 không được chuyển vào các trường THPT công lập, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết việc tiếp nhận học sinh chuyển đến các trường THPT công lập chỉ áp dụng đối với học sinh có tên trong danh sách nguyện vọng do nhà trường cung cấp tại buổi làm việc với đoàn công tác và Công an Thành phố, ngày 31-8-2026. Các trường hợp phát sinh sau thời điểm trên không thuộc diện giải quyết chuyển vào trường THPT công lập; học sinh có nhu cầu chuyển trường chỉ được xem xét, giải quyết vào các trường THPT ngoài công lập theo quy định.

Cơ sở 2 Trường THCS-THPT Hoa Sen bị đình chỉ mọi hoạt động giáo dục, 700 học sinh phải chuyển trường

Được biết, học sinh các trường THPT công lập ở TPHCM phải trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm. Theo quy định, các trường hợp chuyển từ trường THPT ngoài công lập vào hệ công lập do Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trực tiếp quyết định.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, trước đó, qua kết quả kiểm tra, xem xét điều kiện hoạt động giáo dục của Trường THCS-THPT Hoa Sen tại cơ sở 2 của Sở GD-ĐT TPHCM và các ban, ngành liên quan vào ngày 7-8, Sở GD-ĐT TP đã có kết luận, yêu cầu Trường THCS-THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại cơ sở 2. Thực hiện hoàn trả kinh phí đã thu (nếu có) với nhóm học sinh đã tuyển sinh. Đồng thời, không tổ chức hoạt động dưới mọi hình thức tại cơ sở 2, cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành. Cơ sở 2 của trường hiện có khoảng 700 học sinh.

ĐẶNG TRINH