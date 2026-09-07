Nhiều trường chưa tổ chức bán trú, phụ huynh vất vả đón con giữa trưa

Trưa 7-9, nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn TPHCM chưa tổ chức bán trú, khiến hàng ngàn phụ huynh phải tạm gác công việc để đón con giữa trưa. Một số tuyến đường xảy ra ùn ứ do lượng người tập trung đông trước cổng trường.

Phụ huynh chờ đón con trước cổng Trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu) vào trưa 7-9

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trung Nhất, phường Cầu Kiệu, rất đông phụ huynh chờ đón con. Theo thông báo của trường, trong các ngày 7, 8 và 9-9, học sinh chỉ học 1 buổi/ngày, chưa tổ chức bán trú.

Để giảm ùn tắc, nhà trường bố trí giờ ra về lệch nhau 10 phút giữa các khối. Cụ thể, khối 1 về lúc 10 giờ 30, khối 2 lúc 10 giờ 40, khối 3 lúc 10 giờ 50, khối 4 lúc 11 giờ và khối 5 lúc 11 giờ 10.

Dự kiến từ ngày 10-9, trường tổ chức bán trú và học 2 buổi/ngày.

Trường Tiểu học Trung Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường: Tiểu học Đông Ba, Tiểu học Trung Nhất và Tiểu học Cầu Kiệu.

Phân hiệu Trường THCS Cầu Kiệu (đường Phan Đăng Lưu) cũng có nhiều phụ huynh chờ đón con

Cũng tại phường Cầu Kiệu, phân hiệu Trường THCS Cầu Kiệu trên đường Phan Đăng Lưu có hàng trăm phụ huynh chờ đón con. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Cầu Kiệu và Trường THCS Châu Văn Liêm.

Phụ huynh chờ đón con tại Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng)

Tại Trường THCS Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, bán trú dự kiến được tổ chức từ ngày 9-9. Trong thời gian này, học sinh ra về lúc 10 giờ 45 và trở lại trường học buổi chiều lúc 13 giờ 15.

Anh Như Ý, phụ huynh học sinh lớp 9, cho biết những ngày đầu năm học, việc chưa tổ chức bán trú khiến gia đình gặp khó trong sắp xếp đưa đón. Vợ chồng đều đi làm nên buổi trưa phải thay nhau xin về sớm đón con, chuẩn bị bữa ăn rồi đưa trở lại trường, ảnh hưởng đến công việc và mất nhiều thời gian đi lại.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chia sẻ với khó khăn của nhà trường khi các đơn vị cần thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để tổ chức bán trú sau sắp xếp mạng lưới trường học.

Phụ huynh chờ đón con tại phân hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Bé (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) vào trưa 7-9

Theo đại diện các trường, khó khăn về bán trú diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục TPHCM đang thực hiện khối lượng lớn công việc sau sắp xếp, sáp nhập trường lớp.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, đến nay có 1.273 đơn vị hoàn thành thủ tục pháp lý, đạt khoảng 86%. Việc cấp đổi con dấu mới đang quá tải cục bộ do số lượng đơn vị thực hiện thủ tục lớn; hiện 776 đơn vị đã được cấp con dấu mới, đạt khoảng 52%.

Tin liên quan TPHCM: Nhiều trường học chưa tổ chức bán trú từ ngày mai (7-9)

THU TÂM