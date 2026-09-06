Chưa đủ bộ sách, phụ huynh xếp hàng mua từng cuốn SGK

Ngày 6-9, một ngày sau khai giảng năm học mới, phụ huynh vẫn miệt mài xếp hàng mua sách giáo khoa (SGK) cho con tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM.

Phụ huynh xếp hàng mua SGK tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM vào sáng 6-9

Sau khai giảng năm học mới một ngày, trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) vẫn có rất đông phụ huynh xếp hàng mua SGK cho con.

Phụ huynh chờ mua SGK cho con tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM vào sáng 6-9.

Từ 7 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã có mặt tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM, cầm theo danh sách những quyển SGK còn thiếu để mua cho con. Dòng người đứng đợi kéo dài ra tận cổng trụ sở NXBGDVN trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Nhân viên NXBGDVN tại TPHCM hướng dẫn phụ huynh mua SGK, sàng lọc những trường hợp mua hộ, đầu cơ SGK

Chị Biên Thùy, phụ huynh có con học lớp 10, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa, TPHCM) cho biết, đến sáng 6-9, con chị vẫn còn thiếu 3 cuốn sách bài tập lớp 10. Tuy nhiên, sau khi xếp hàng chờ mua, đại diện NXBGDVN hẹn sau ngày 20-9 mới có đủ các đầu sách.

"Tôi đã đi nhiều nhà sách, sáng nay đến tận trụ sở NXBGDVN nhưng vẫn không có sách. Trong hai tuần tới, chắc tôi phải in file sách điện tử ra bản giấy cho con học đỡ", phụ huynh cho hay.

Để giảm tình trạng đông đúc, SGK được cập nhật các đầu sách còn thiếu và hẹn thời gian có hàng. Ảnh: PHCC.

Tương tự, anh Nhật Minh, phụ huynh có con năm nay học lớp 2 một trường tiểu học ở phường Bàn Cờ, thông tin, con anh còn thiếu vở thực hành môn Toán và Tiếng Việt, đặt mua trực tuyến cũng không có hàng.

"Nhiều phụ huynh trong lớp con tôi cũng chưa mua được vở thực hành do nhà trường thông báo sát ngày khai giảng. Tôi đã hỏi nhiều nơi nhưng không ở đâu có hàng. Năm nay cả bộ SGK và sách bài tập, vở thực hành lớp 2 đều rất khó mua", anh Nhật Minh lo lắng.

Một phụ huynh mừng rỡ vì mua được SGK lớp 10 vào sáng 6-9.

Ngoài trụ sở NXBGDVN tại TPHCM, các hệ thống nhà sách lớn như FAHASA, Phương Nam trong ngày 6-9 cũng thiếu nhiều đầu SGK. Mỗi lượt mua phụ huynh chỉ được mua một quyển sách ở một khối lớp, nếu mua từ hai quyển trở lên phải mang theo giấy khai sinh hoặc minh chứng VNeID có hai con ruột học cùng khối lớp, không giải quyết các trường hợp mua hộ.

Đại diện NXBGDVN cho biết, nhu cầu mua SGK của phụ huynh đã giảm nhiều so với thời điểm cuối tháng 8. Hiện nay, hầu hết phụ huynh có nhu cầu mua lẻ ở một số đầu sách. Tuy nhiên, nhu cầu mua sách bài tập, vở thực hành lại tăng cao trong những ngày qua. Ngoài ra, lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh, một số cá nhân mua đi, bán lại SGK, sách bài tập với giá cao gấp 2-3 lần giá phát hành khiến tình trạng đông đúc vẫn tiếp diễn. Tính đến ngày 3-9, NXBGDVN đã phát hành 228 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo ra thị trường. Trong đó, số lượng SGK đã phát hành vượt kế hoạch và số lượng đặt hàng ban đầu hơn 150%. Trong tháng 9, NXBGDVN sẽ tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản SGK và sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời dự phòng các trường hợp thiên tai, bão lũ, phục vụ nhu cầu tặng SGK của các tổ chức hoặc nhu cầu phát sinh do biến động học sinh tại các địa phương.

THU TÂM