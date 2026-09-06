TPHCM: Nhiều trường học chưa tổ chức bán trú từ ngày mai (7-9)

Ngày 6-9, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TPHCM thông báo chưa tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày mai (7-9) do liên quan các vấn đề về hồ sơ pháp lý, con dấu, điều kiện an toàn thực phẩm cho học sinh...

Theo phản ánh từ phụ huynh học sinh, ngày 5-9, Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Tân Hòa, TPHCM) gửi thông báo về việc chưa tổ chức bán trú cho học sinh vì chưa đủ điều kiện pháp lý để làm hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú.

Hiện nay, trường đang sử dụng con dấu của trường cũ (trước khi sắp xếp mạng lưới trường lớp) để giải quyết các thủ tục tài chính đối với những hồ sơ đã ký trước đây. Khi có con dấu mới, nhà trường mới có thể ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú của trường.

Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Khánh Hội, TPHCM) chưa tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 7-9 do chờ hoàn tất hồ sơ thẩm định tư cách pháp nhân, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú.

Sau quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện tư cách pháp nhân (con dấu, tài khoản), đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất giữa các cơ sở nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh nên tạm ngưng tổ chức bán trú.

"Nhà trường vô cùng chia sẻ với những khó khăn, bất tiện của gia đình khi phải sắp xếp việc đưa đón và nghỉ trưa cho các con. Tuy nhiên, vì sự an toàn của học sinh, nhà trường rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của quý cha mẹ học sinh. Ngay khi hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định, trường sẽ nhanh chóng triển khai dịch vụ bán trú", thông báo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi gửi phụ huynh học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) trong một giờ học. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) thông báo chưa tổ chức bán trú từ ngày 7-9 do đang trong giai đoạn sửa chữa, khi nào công trình cơ bản hoàn tất sẽ có thông báo về việc tổ chức bán trú cho học sinh.

"Trong thời gian này, rất mong phụ huynh thông cảm và phối hợp với nhà trường trong việc đưa đón học sinh theo thời khóa biểu 2 buổi/ngày. Trong đó, khối 1, 2, 3 ra về lúc 10 giờ 35 phút buổi trưa và 16 giờ 25 phút buổi chiều; riêng khối 4, 5 ra về lúc 10 giờ 45 phút buổi trưa và 16 giờ 35 phút buổi chiều", thông báo của Trường Tiểu học Đặng Trần Côn nêu.

Những trường hợp phụ huynh vì điều kiện nhà xa hoặc không sắp xếp được người đưa đón có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm để có giải pháp hỗ trợ.

Chưa tổ chức bán trú từ ngày mai (7-9) cũng là tình trạng chung của một số trường tiểu học trên địa bàn xã Tân Nhựt khiến phụ huynh lao đao tìm chỗ gửi con.

Đại diện các trường đều cho biết cần thời gian để ổn định công tác tổ chức sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đồng thời kiến nghị HĐND TPHCM sớm ban hành hướng dẫn các mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học 2026-2027 để có cơ sở triển khai kế hoạch tổ chức bán trú cho học sinh.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn thành phố có 1.273 đơn vị hoàn thành thủ tục pháp lý (đạt tỷ lệ 86%). Trong đó, việc cấp đổi con dấu mới gặp tình trạng quá tải cục bộ tại cơ quan Công an do khối lượng đơn vị cần làm thủ tục lớn, mới có 776 đơn vị được cấp con dấu mới (đạt tỷ lệ 52%). Do chưa cấp đổi con dấu nên các đơn vị chưa thể hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Hiện mới có 788 trường hoàn thành thủ tục tài khoản (đạt tỷ lệ 53%).

THU TÂM