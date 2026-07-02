Học viện Cán bộ TPHCM được công nhận đạt chuẩn mức 1 (sau sáp nhập)

Chiều 2-7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định, trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1 (sau sáp nhập).

Dự và chủ trì buổi lễ có PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng tham dự.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu tham dự lễ. Ảnh: THU HƯỜNG

Gắn chặt với chiến lược phát triển địa phương

Tại buổi lễ, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1 (sau sáp nhập).

PGS-TS Đoàn Minh Huấn trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1 (sau sáp nhập) đến Học viện. Ảnh: THU HƯỜNG

PGS-TS Đoàn Minh Huấn nhận xét, sau sáp nhập (với Trường Chính trị tỉnh Bình Dương và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - NV), Học viện Cán bộ TPHCM đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất mô hình quản trị và xuất sắc được công nhận chuẩn mức 1.

Với bối cảnh hiện nay, Học viện Cán bộ TPHCM cần định vị là thiết chế chiến lược đào tạo đội ngũ lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ. Học viện không thể dừng ở truyền thụ tri thức mà phải trở thành không gian kiến tạo tri thức, dự báo xu hướng và đồng hành giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn chặt với chiến lược phát triển địa phương, liên thông với quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Song song với nâng tầm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, phải xây dựng học viện thành trường Đảng kiểu mẫu, sớm đạt chuẩn mức 2 và dẫn dắt đổi mới trong hệ thống trường chính trị cả nước. Đặc biệt là việc tiên phong chuyển đổi số, gắn với xây dựng chế độ tự học, tự đào tạo suốt đời thành nền nếp có hệ thống kiểm soát trên nền tảng số, dần thu hẹp đào tạo tập trung.

PGS-TS Đoàn Minh Huấn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: THU HƯỜNG

Trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho học viên

Thay mặt Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông biểu dương thành quả của Học viện Cán bộ TPHCM. Đồng chí yêu cầu Học viện Cán bộ TPHCM chủ động xây dựng lộ trình khoa học để hoàn thiện các tiêu chí mức độ 2 vào năm 2028 và phấn đấu hoàn thành trước mốc năm 2030.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông tặng hoa của Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung chương trình phải bám sát thực tiễn, trang bị tư duy chiến lược song song với kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn phát triển của thành phố.

Học viện Cán bộ TPHCM cần gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách. Công tác này phải thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và bám sát tinh thần của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Chủ động tham mưu, đề xuất với Thành phố các cơ chế, chính sách để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu, Học viện cần kiện toàn bộ máy trực thuộc; chuẩn bị sẵn sàng thực hiện đề án sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Trước đó, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, thông tin, trước sáp nhập, năm 2023, Học viện Cán bộ TPHCM được công nhận đạt chuẩn mức 1; Trường Chính trị tỉnh Bình Dương được công nhận đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024; Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm thủ tục xét duyệt. Vừa qua, Hội đồng thẩm định cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thẩm định xét công nhận Học viện Cán bộ TPHCM (sau sáp nhập) đạt chuẩn mức 1. Học viện đạt 57/57 chỉ tiêu, trong đó có 19 chỉ tiêu vượt chuẩn so với quy định.

THU HƯỜNG