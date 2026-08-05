Tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Đảng ủy phường Tân Uyên phải xác định công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, từ nay đến cuối năm và trong những năm tiếp theo.

Chiều 5-8, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác thành phố làm việc với Đảng ủy phường Tân Uyên về công tác phát triển đảng viên và triển khai Đề án số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy, về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập giai đoạn 2026-2030.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Phạm Thành Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, phường Tân Uyên đã kết nạp 23 đảng viên, đạt 46,94% chỉ tiêu Thành ủy giao và 41,07% chỉ tiêu của Đảng ủy phường. Trong công tác triển khai Đề án số 01, đến nay, trên địa bàn phường chưa thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Ban Xây dựng Đảng và cấp ủy các chi bộ trong triển khai công tác phát triển đảng viên mới.

Đối với việc thực hiện Đề án số 01, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ ra hạn chế trong việc ban hành kế hoạch triển khai chậm, đề nghị địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân chia sẻ với những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới tại phường Tân Uyên

Nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Đảng ủy phường Tân Uyên phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, từ nay đến cuối năm và trong những năm tiếp theo.

Đại diện doanh nghiệp nêu một số khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý, phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đều là những nhiệm vụ khó. Do đó, công tác này phải được triển khai với quyết tâm cao nhất, có chỉ tiêu cụ thể và bảo đảm yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời, cần có người phụ trách, có cán bộ tham mưu trực tiếp chịu trách nhiệm và xác định rõ từng đối tượng cần tiếp cận. Đồng chí cũng lưu ý, phường Tân Uyên cần quan tâm xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên mới là chủ doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Thành Chung nêu định hướng, giải pháp công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức Đảng

"Trong công tác phát triển đảng viên mới và thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập khó khăn là không tránh khỏi. Tuy nhiên, những khó khăn đó phải được giải quyết với tinh thần quyết liệt nhất, quyết tâm nhất. Trong quá trình đó, sự hỗ trợ của Đảng ủy phường và Ban Xây dựng Đảng đối với các chi bộ khu phố, chi bộ doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng", đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Uyên Nguyễn Thị Tuyết Nhung phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị LĐLĐ TPHCM nghiên cứu, đề xuất những chính sách để hỗ trợ cho công nhân lao động khi phải nghỉ việc, nghỉ tăng ca để tham gia sinh hoạt Đảng và học tập nghị quyết; cùng với đó, nghiên cứu giải pháp phối hợp hiệu quả với đảng ủy các xã, phường có khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa; đặc biệt là trong công tác thành lập tổ chức Công đoàn và xây dựng tổ chức Đảng.

THU HOÀI