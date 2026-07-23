Tăng cường tính chủ động của cộng tác viên dư luận xã hội

Ngày 22-7, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, hoàn thành khối lượng lớn công việc chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai bài bản chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030); kịp thời thể chế hóa các quyết sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới; tham mưu thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình và báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về dư luận xung quanh các sự kiện chính trị, vấn đề lớn của thành phố...

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải yêu cầu, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tập trung nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, vận hành hiệu quả Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; đẩy mạnh Đề án chuyển đổi số báo chí.

Cùng với đó, tăng cường tính chủ động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp nhằm nhận diện, phát hiện sớm những vấn đề “nóng”, nhạy cảm tại cơ sở; khẩn trương tham mưu triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm hướng dẫn xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tăng tốc chuyển đổi số nội bộ, hoàn thành số hóa dữ liệu cán bộ và hồ sơ lưu trữ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tuyệt đối.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể

Dịp này, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 22 đảng viên và 2 tập thể (Văn phòng Ban; Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Ngoài ra, 16 đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2025-2026); 1 tập thể (Chi bộ Dân tộc và Tôn giáo) cùng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025 được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

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