Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa có quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác cán bộ.

Ngày 25-7, Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi công bố

Đoàn đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác cán bộ. Cụ thể, sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện xây dựng, quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn, chức năng, tiêu chí đánh giá cán bộ.

Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác điều động, bổ nhiệm, cho thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; việc quy hoạch luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ…

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc kiểm tra, giám sát tập trung vào 9 lĩnh vực trong công tác cán bộ. Mốc kiểm tra, giám sát là khi thực hiện mô hình chính quyền 4 cấp (trước 1-7-2025) và khi thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp (từ 1-7-2025) đến nay.

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TUẤN QUANG