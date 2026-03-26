Hội nghị Người lao động Công ty TNHH Một thành viên XSKT thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Sáng ngày 21-3-2026, tại Hội trường Công ty TNHH MTV XSKT thành phố Hồ Chí Minh đã đã diễn ra Hội nghị Người lao động năm 2026

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Thế Vũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố.

Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Công ty; đồng chí Trương Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động; đồng chí Phan Thị Sang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến chính sách cho người lao động Công ty năm 2026, Thỏa ước lao động tập thể và chế độ giải quyết nội bộ.

Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

