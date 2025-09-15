Hội nghị Thành ủy TPHCM tập trung bàn các giải pháp tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2025; dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo đề xuất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang điểm lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từ đầu năm 2025 đến nay. Trong đó tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được điều hành phần thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực; nhiều nơi vận hành ổn định hơn, từng bước khắc phục hạn chế. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhiều dự án để thúc đẩy phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nêu rõ những khó khăn ở cơ sở khi vận hành mô hình mới: một số hướng dẫn từ cấp trên còn thiếu hoặc chưa rõ, đội ngũ cán bộ chưa quen với yêu cầu công việc mới, trong khi thời gian qua có biến động về nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp thành phố.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn để hoàn thiện, đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm của cả hệ thống trong việc kịp thời bổ sung, cụ thể hóa quy trình, chuẩn hóa năng lực cán bộ và bảo đảm thông suốt trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh khối lượng công việc của TPHCM là rất lớn trong thời gian tới. Trong đó, TPHCM tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời triển khai hiệu quả 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57, 59, 66 và 68) và các chủ trương mới, trong đó có Nghị quyết 71.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở, định hướng nhiều nội dung quan trọng để hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp hoàn thiện Văn kiện Đại hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung hiến kế những giải pháp khả thi để tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 của TPHCM đạt mức 2 con số; tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, chủ động thu hút các nhà đầu tư chiến lược và tăng cường kết nối, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong vùng.

Đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn các ý kiến góp ý phải thực chất, tâm huyết, thể hiện rõ trách nhiệm, đi thẳng vào giải pháp để TPHCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

VĂN MINH