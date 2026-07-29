Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, đơn vị trong cả nước.
Tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, tham dự có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự tại điểm cầu TPHCM; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự ở điểm cầu Tây Ninh...
Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.
Các chuyên đề trọng tâm được báo cáo tại hội nghị như: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.