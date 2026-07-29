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Chưa ghi nhận thông tin người Việt thương vong trong trận động đất tại Nhật Bản

SGGPO

Ngay sau trận động đất 7 độ richter tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao đã kích hoạt các phương án khẩn cấp và sẵn sàng cho công tác bảo hộ công dân.

Vụ nổ sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28-7-2026. Ảnh: KYODO/TTXVN
Vụ nổ sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28-7-2026. Ảnh: KYODO/TTXVN

Bộ Ngoại giao cho biết, sau trận động đất mạnh khoảng 7 độ richter tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) xảy ra vào khoảng 16 giờ 27 phút ngày 28-7, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã được chỉ đạo khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và các hội đoàn người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng để nắm tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong. Các cơ quan đại diện đã liên hệ với cộng đồng người Việt, đặc biệt tại thành phố Uki và thị trấn Hikawa - khu vực gần tâm chấn, khuyến cáo bà con giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương, đồng thời duy trì liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp với cơ quan chức năng sở tại và các hội đoàn người Việt nhằm kịp thời hỗ trợ, bảo hộ công dân nếu có trường hợp bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam gặp khó khăn liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (+81 80 3984 6668) hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao (+84 981 84 84 84) để được hỗ trợ khẩn cấp.

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MINH DUY

Từ khóa

Thị trấn Hikawa Bảo hộ công dân 24/7 Độ richter Bộ Ngoại giao Fukuoka Động đất Bảo hộ

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