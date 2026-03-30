Hội thảo Podcast quốc tế quy mô lớn lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên, một hội thảo Podcast quốc tế quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên số.

Chiều 30-3, tại họp báo do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức ở Hà Nội, đại diện ban tổ chức cho biết, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-4 tại Quảng Ninh. Năm nay, Podcast lần đầu tiên được đưa vào dự thi chính thức, đồng thời trở thành tâm điểm của một hội thảo quốc tế chuyên sâu.

Hội thảo “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu, trong đó có 35 đại biểu quốc tế đến từ các tổ chức nghề nghiệp, các đài phát thanh - truyền hình trong khu vực và trên thế giới (ABU, Trung Quốc, Nga, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Hungary, Mông Cổ)... Sự kiện mở ra diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và mô hình phát triển Podcast trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban tổ chức, cho biết, liên hoan không chỉ tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn thúc đẩy Podcast và các định dạng nội dung mới, giúp phát thanh đến gần hơn với công chúng hiện đại. VOV đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất Podcast lớn tại Việt Nam, dẫn đầu về quy mô và ảnh hưởng.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026, chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra tối 11-4 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh. “Thanh âm kỷ nguyên mới” được xây dựng như một concert giao thoa giữa di sản và thời đại, lấy hình tượng “sóng” và “thanh âm” làm trục xuyên suốt.

Liên hoan năm nay thu hút 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu, cùng 343 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại, riêng Podcast có 97 tác phẩm.

